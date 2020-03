Tom van Weert kan niet zonder voetbal: ‘Maar er zijn mensen die nu in grotere problemen zitten'

In Denemarken zijn ze wat Van Weert betreft wat rigoureuzer dan in Nederland. Volgens de oud-spits van FC Den Bosch werden de maatregelen die er hier in Nederland vanaf afgelopen weekend gelden, al in Denemarken getroffen toen er daar vijf coronagevallen ontdekt waren. “De competitie ligt stil, veel winkels zijn gesloten en mensen werken al langere tijd thuis. Het is echt heel rustig op straat.”

En omdat het voetbal helemaal stil ligt, vult Van Weert nu zijn tijd vooral met andere dingen. Hij moet wel. “Natuurlijk zoek ik nu in deze tijd veel contact met familie en vrienden in Nederland. Ik bel ook geregeld met mijn opa en oma, die toch wat vaker alleen zitten nu. En verder doe ik een beetje de alledaagse dingen in huis, kijk ik Netflix en ik ben trouwens ook nog aan het afstuderen. Dus daar heb ik nu ook wat meer tijd voor.”

Zelf trainen

En natuurlijk moet Van Weert ook fit blijven. Net als bij alle andere clubs heeft ook hij verschillende trainingsschema’s mee naar huis gekregen om toch enigszins fit te blijven. “Af en toe train ik dan twee keer per dag. Ik moet het ook wel leuk voor mezelf houden, dus daarom train ik niet telkens op dezelfde plek. Dus de ene keer ga ik naar de atletiekbaan en de andere keer weer naar een veldje ergens in de buurt. Je moet wat.”

Een voorbeeld van het trainingsschema van Tom van Weert bij het Deense Aalborg BK

“Het is zo gek allemaal”, zegt Van Weert. “Ik voel me nu net een klein kind dat zó graag wil gaan voetballen. En dat terwijl er pas een paar dagen verstreken zijn. Ik mis nu al weer zo veel dingen. Het samen trainen in een groep, de kleedkamerhumor en gewoon doen wat je echt leuk vindt. En ja, alleen trainen is toch echt veel minder leuk.”

Van Weert baalt logischerwijs van de gehele situatie. Maar ondanks dat hij het liefst zo snel mogelijk weer wil voetballen met zijn team, maakt hij zelf pas op de plaats en vindt hij dat hij en zijn collega-voetballers wel even zonder moeten kunnen.

Grotere problemen

“Er zijn mensen die op dit moment grotere problemen hebben, hè. De mensen die het coronavirus hebben, of de zorgverleners die dag en nacht hun best doen om die mensen beter te maken. Die mensen hebben het zwaar. Wij als voetballers? Daar kun je het echt niet mee vergelijken.”