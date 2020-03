Artiesten zingen samen lied van Gerard van Maasakkers: 'Ons Brabo's krijgen ze niet klein!'

De muziekbranche heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Aangezien bijeenkomsten met meer dan 100 mensen voorlopig verboden zijn, worden optredens één voor één afgezegd. En toch: laat het maar aan artiesten over om aan alle ellende een creatieve draai te geven. Ook in Brabant.

“Ik zie de laatste dagen heel veel muzikanten filmpjes posten op social media. Waarschijnlijk, vanwege de vele annuleringen, uit verveling. En om bezig te zijn en Facebook of Instagram leuker te maken. Dat bracht me op het idee om dat ook in Brabant uit te rollen”, aldus Rene van Rooij uit Oss.

De oud-toetsenist en accordeonist van WC Experience nam contact op met collega-muzikant Roel Jongenelen uit Boxtel (onder andere oud-gitarist V.O.F. de Kunst) en een Brabantse ‘Playing for change’ was geboren.

“Bij Playing for change is er een basis van een nummer en daarop speelt (of zingt) iedereen een spoor in terwijl hij zichzelf filmt. Het losse spoor en de video van jezelf stuur je terug naar ons en binnen een paar weken hebben we een geweldig massaal nummer met vele muzikanten uit heel Brabant, zowel bekende als onbekende Brabo’s. Het doel? Gewoon om van onszelf te laten horen en om te laten zien dat ze ons Brabo’s vooralsnog niet klein krijgen met dat pokkevirus!”, aldus Van Rooij.

Gerard of Guus?

De keuze voor het nummer was nog niet eenvoudig, geeft hij toe. “Daar hebben Roel en ik twee dagen over lopen bakkeleien. 'Brabant' van Guus Meeuwis was misschien wel te afgezaagd. We hebben gekozen voor ‘Hier heur ik thuis’ van Gerard van Maasakkers. Ik had zelf nog liever ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’ gehad, maar ja, dat is misschien te feestelijk”, lacht Van Rooij.

“Het lied van Van Maasakkers is heel Brabants en benadrukt het wij-gevoel. De tekst raakt mij in m’n ziel. Vrijdag hebben Roel en ik hopelijk de demo klaar en dan kunnen we volgende week onze vrienden en collega’s gaan optrommelen. Gerard zelf vond het een leuk idee, maar hield zijn deelname af. Wij hopen op mensen als Huub Hangop, Snollebollekes en de Gebroeders Ko. Bekende, Brabantse artiesten. Maar iedereen mag zijn versie insturen. Die komen ook in het eindresultaat. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”