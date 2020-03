Moreno Rutten zit alleen in 'gesloten' Italië: ‘Gelukkig is er FaceTime, dat scheelt veel’

Voetballer Moreno Rutten zit al meer dan een week alleen binnen in zijn Italiaanse appartement. In het land waar de meeste coronagevallen zijn van Europa zijn de maatregelen zeer streng. Rutten mag niet naar zomaar buiten en komt de tijd maar moeizaam door. “Het is niet altijd even makkelijk om alleen thuis te zitten.”

Het leek afgelopen zomer zo’n mooi avontuur voor de in Den Bosch geboren Rutten. De rechtsback van VVV-Venlo verdiende een transfer naar het Italiaanse Crotone, die in de eerste divisie van Italië spelen. Maar tot op heden speelde Rutten pas vier wedstrijden. Zijn vriendin verhuisde mee naar Crotone, maar is eind februari teruggegaan naar Nederland om op zoek te gaan naar een baan. “En daar was ze net op tijd mee”, zegt Rutten.

Want niet veel later ging Italië grotendeels op slot. “Ik zit daarom nu alleen hier. Het gaat hier sportief niet zo goed dit jaar, dus wellicht dat er in de zomer een nieuw avontuur voorbij komt. Mijn vriendin en ik hebben daarom samen besloten om haar terug naar Nederland te sturen. We hebben daar een huis gekocht, dus daar kan ze wat dingen voor gaan doen. En ze heeft nu ondertussen ook een baan gevonden.”

Eenzaam

Maar daardoor is de 26-jarige Rutten nu wel op zichzelf aangewezen. Alhoewel er in het zuiden van Italië dus nog geen echte lockdown is afgegeven, zit de Bosschenaar wel het grootste gedeelte van de dag ‘opgesloten’ in zijn appartement. “Het is niet altijd even makkelijk om alleen thuis te zitten. Ik sta ’s ochtends op, maak een ontbijtje, ga vervolgens wat oefeningen doen om fit te blijven en dan houdt het wel op.” Natuurlijk vult Rutten een deel van zijn dag als zo veel mensen met Netflix. “Maar daar heb ik het meeste al wel van gezien.”

Rutten zit dus wel alleen in Italië, maar hij probeert zo veel mogelijk contact te hebben met zijn familie in Nederland. “Gelukkig is er FaceTime. Dat scheelt wel veel hoor. Al zou het ook wel fijn zijn om gewoon even echt tegen iemand te praten. Want via de telefoon is het toch anders.”

Terug naar Nederland

Doordat de competitie in Italië stil werd gelegd, kreeg Rutten vorige week nog het idee om voor even terug te gaan naar Nederland. “Maar dat ging niet door, omdat we ons een aantal keer nog op de club moesten melden. En er gaan nu trouwens ook helemaal geen vliegtuigen meer.”

Volgens Rutten is de situatie in het noorden van Italië nog wel erger dan waar hij zit. “Maar hier mag je eigenlijk ook niet zomaar de deur uit. Alleen de supermarkten en de apotheken zijn open. Ik kan niet eens een rondje gaan hardlopen.” Wel moet hij zich een aantal keer per week melden bij de club, waar ze in groepjes van vier wat loopwerk doen.