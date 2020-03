NAC-trainer Peter Hyballa probeert toch gewoon door te werken: ‘Kijken ook al naar komend seizoen’

Met koorts op bed of met een gebroken been veel uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters en trainers zelf naar de huidige situatie? We belden hierover met NAC-trainer Peter Hyballa.

Peter Hyballa wilde het liefst gedurende deze gedwongen stop tweemaal per dag gaan trainen met de spelersgroep van NAC Breda. Maar dat feest ging niet door, toen afgelopen zondag werd besloten dat alle trainingscentra gesloten moesten worden.

Peter, hoe kom je nu de dag door?

“Ik bel elke dag met drie of vier spelers om te vragen hoe het gaat. Maandag zijn we nog met de technische staf bijeen gekomen om wat dingen te bespreken. Toen kwamen er ook nog wat spelers hardloopschoenen halen, want die hebben ze nu wel nodig. Verder ben ik bezig met trainingsmethoden bedenken en ik krijg verschillende video’s binnen van onze hoofdscout. Dus we kijken ook alvast vooruit naar komend seizoen, want dat moeten we niet vergeten.”

Je bent dus eigenlijk alsnog alleen met voetbal bezig. Zijn er geen andere dingen die je op een dag doet?

“Haha. Ja, de huishoudelijke taken moeten ook gewoon gedaan worden. Maar dat is nooit echt een talent van me geweest. Maar ik probeer zelf ook een beetje in beweging te blijven, dus af en toe ga ik maar hardlopen.”

Als het aan jou lag waren jullie nu volle bak aan het trainen. Was je verrast door het besluit dat ook trainingen niet meer door konden gaan?

“Nou, je zag het wel een beetje aankomen. Natuurlijk wilde ik dolgraag dat mijn spelers topfit zouden blijven voor de hervatting van de competitie. Maar het belangrijkste is nu ook gewoon dat we van dat virus gaan winnen.”

En vandaag werd bekend dat er verschillende spelers van jullie tijdelijk terugkeren naar Spanje en Servië. Is dat een bewuste keuze?

“Ik ben echt een mensenmens. Ik kan er begrip voor opbrengen dat die jongens ook bij hun familie willen zijn. Ja, Spanje is gevaarlijk wat het coronavirus betreft. Maar dat is hier in Breda ook. Ik wil ze hier niet vastbinden. En ze moeten net als alle andere spelers gewoon fit terugkomen. En dat gaan ze doen.”