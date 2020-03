Overleden Marokkaanse moeder na vier dagen ‘wachten’ op Schiphol toch begraven in Bergen op Zoom

De coronacrisis ontwricht de samenleving in veel opzichten. Een overleden vrouw wiens wens het was om in haar geboorteland Marokko begraven te worden, het is niet mogelijk nu er niet meer wordt gevlogen op Marokko en Turkije. Vier dagen lang was het lichaam op Schiphol om naar Casablanca te worden overgebracht. De achtergebleven dochters stonden voor een moeilijke, emotionele keuze.

Het heeft een hoger aantal islamitische begrafenissen in Nederland tot gevolg, zegt Mark Masereeuw, beheerder van de Islamitische Begraafplaats in Bergen op Zoom. “Normaal gesproken hebben we hier misschien drie begrafenissen in drie tot vier maanden. Maar nu zijn het er alleen deze week al drie. Zelfs van iemand uit Dordrecht. Ik verwacht dat dit de komende tijd alleen maar zal toenemen.”

Emotioneel gesprek

Hij vertelt hoe de coronacrisis en het vliegverbod de achtergebleven familieleden voor moeilijke keuzes stelt. “Ik had gisteren contact met dochters die hun overleden moeder in Marokko wilden begraven, omdat dit haar laatste en grootste wens was: een 'eeuwige rustplaats' in haar geboorteland. Het was een emotioneel gesprek. Niet in de laatste plaats, omdat de moeder al vier dagen op Schiphol ‘wacht’ om naar Casablanca te worden gevlogen. Maar dus toch bij ons in Bergen op Zoom wordt begraven. De dochters vinden het vreselijk dat ze de laatste wens van hun moeder niet kunnen vervullen. Maar het kan niet anders.”

Gelukkig kennen ze in Bergen op Zoom sinds 2019 ook ‘eeuwige rustplaatsen’. Een belangrijk gegeven, omdat een graf volgens het islamitisch geloof niet geruimd mag worden. Masereeuw: “De islamitische gemeenschap, en dan vooral de oudere generatie, heeft volgens mij nog niet helemaal geaccepteerd dat we in Nederland inmiddels ook eeuwige rustplaatsen kennen. Maar wat me opvalt, is dat we steeds vaker aanvragen van jongeren krijgen. Zeker de afgelopen tijd en dit zal vast met de coronacrisis te maken hebben.”

Pas over tien jaar wens vervullen

Of de dochters ook gaan kiezen voor een ‘eeuwige rustplaats’ voor hun moeder weet Masereeuw niet. “Als ze op termijn de wens van moeder willen vervullen, zullen ze dat denk ik niet doen. En misschien kiezen voor een grafrust van tien jaar. Hoe verdrietig ook, het betekent dat ze hun moeder pas over tien jaar naar Marokko kunnen brengen.”

In Nuenen ervaart beheerder Berry Leurink van de Openbare Algemene Gemeentelijke Begraafplaats Ouden Landen nog geen extra drukte. "Het vliegverbod is natuurlijk nog heel recent. Ik kan niet zeggen dat ik daar nu al een duidelijk effect van zie, maar dat zal zeker wel gaan veranderen."

Dichterbij huis

In Nuenen waren dinsdag en woensdag twee islamitische begrafenissen. Een van de overledenen had zijn kinderen laten weten in Marokko begraven te willen worden, zo weet Leurink. "De zoon van de man vertelde het uiteraard erg te vinden dat het niet volgens de wens van zijn vader is gegaan. Maar zag toch ook het 'positieve' ervan in en er vrede mee te hebben. Hij kan het graf van zijn vader nu zo vaak en zoveel bezoeken als hij wil. En hoeft daar geen duizenden kilometers voor te vliegen."