Voedselbanken mogelijk in problemen door hamstergedrag, filiaal Etten-Leur dicht: 'Echt onwezenlijk'

De Voedselbank in Etten-Leur heeft wekelijks bijna tachtig cliënten. Maar deze week valt er even geen pakket af te halen. ''De aanvoer van producten loopt hard terug'', vertelt Marjan Verweij van Etten-Leurse stichting. ''Dit heeft een flinke impact op de mensen die een beroep op ons doen, maar ook op onze vrijwilligers en ons.''

De stichting doet even een stapje terug, zoals ze het zelf zeggen, ook om te kijken hoe de hygienemaatregelen van het RIVM toegepast kunnen worden. ''We hopen maandag weer open te kunnen.''

Hamstergedrag heeft nadelig effect

Ook in Oss zien ze de problemen. Daar zijn zo'n zeshonderd mensen afhankelijk van de Voedselbank. “Brood, vlees, verse producten, het komt allemaal nog nauwelijks binnen”, zegt Elberse. “Het hamstergedrag heeft echt een nadelig effect. Alles wat een paar weken geleden nog overbleef bij de supermarkten, is nu gewoon op. Dus dat komt hier niet meer terecht.”

Gelukkig kan Oss het op de korte termijn nog opvangen. “We hebben een heel mooie actie gehad rond de kerstperiode en zo hebben we een buffer op kunnen bouwen. Groenten in potten bijvoorbeeld. Dat kunnen we nu nog uitgeven. Maar niemand weet hoe lang dit nog duurt.”

Van der Valk Nuland komt verse groenten brengen voor de voedselbank in Den Bosch. (foto: Henk van Esch)

Maar één kratje

Ook bij de Voedselbank in West-Brabant, Goed Ontmoet, merken ze de schaarste. ''We zijn vanmorgen met een vrachtwagentje rond gaan rijden om producten op te halen en we kwamen met slechts één kratje terug'', vertelt Jacques Snepvangers van de Voedselbank voor Roosendaal/Bergen op Zoom en omgeving.

De West-Brabantse Voedselbank telt 1100 cliënten. ''We krijgen nu maar zo'n twintig tot vijfentwintig procent van het aantal producten dat we normaal aangeleverd krijgen.'' Toch is er nog geen acuut probleem. ''We hebben nog een buffertje, maar we gaan dit niet lang volhouden. Ik schat dat we het op deze manier nog maar twee à drie weken redden. Het is echt onwezenlijk.''

Niet meer 'gewoon' boodschappen doen

In Oss kunnen ze voorlopig nog open blijven, al heeft de stichting wel hygiëne-maatregelen genomen. Normaal gesproken melden de klanten zich aan de balie en lopen vervolgens met een winkelwagentje langs alle afdelingen. Een sociaal rondje, waar ze een praatje kunnen maken en het gevoel hebben dat ze ‘gewoon’ boodschappen kunnen doen, zoals alle anderen.

Oss kan gelukkig teren op een buffer

Die sociale functie vervalt nu volledig. Vrijwilligers verpakken alle spullen in dozen en die doos krijgen klanten dan overhandigd. “Het kan niet anders”, zegt voorzitter Bert Elberse. “We moeten al het persoonlijke contact zoveel mogelijk mijden.”

Kijken wat we kunnen missen

Ook helpt Oss waar ze kunnen. Zo gaat er ook een pallet met pakketten naar de Voedselbank in Terneuzen. “Dat komt normaal uit Tilburg, maar ook daar is het allemaal krap op het moment, dus kijken we wat we kunnen missen”, zegt Elberse.

Er gingen ook geruchten dat het distributiecentrum van de Voedselbank in Tilburg voor een aantal weken op slot zou gaan, maar dat is volgens het bestuur niet waar. Wel wordt er gekeken hoe het pand beter ingericht kan worden zodat de richtlijnen van het RIVM nageleefd kunnen worden.

Begaan met elkaar

Ondanks alle zorgen gebeurt er ook veel moois. De mailbox van Elberse ontploft. “Heel veel mensen bieden hun hulp aan. Om pakketten weg te brengen naar mensen die het nu niet kunnen halen, bijvoorbeeld. Zo zie je maar weer hoe begaan we in Oss zijn met elkaar.”