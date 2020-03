Provincie steunt Brabantse economie met miljoenen vanwege coronacrisis

De provincie wil per direct 5 miljoen euro besteden om de impact van het coronavirus op de Brabantse economie en werkgelegenheid te verzachten. Daarnaast ligt er nog een voorstel om de komende vier jaar 16 miljoen te investeren in de arbeidsmarkt.

Een aantal bedrijven dat tot 10 maart gezond was, dreigt door wegvallende omzet om te vallen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om cateraars, ondernemers in de reisbranche, culturele sector en toeleveranciers in de maakindustrie en ook veel startende bedrijven verkeren in zwaar weer. Voor hen wil de provincie zo snel mogelijk de pijn financieel verzachten.

kredietverlening

De vijf grote gemeenten gaan in kaart brengen waar nu de meeste behoefte aan is. Ze werken daarbij samen met landelijke organisaties als UWV, brancheverenigingen en de Kamer van Koophandel. Ook zouden ontwikkelingsmaatschappijen met hun regelingen en kredietverlening mogelijk al deels uitkomst kunnen bieden.

Extra aandacht gaat uit naar zelfstandigen, die vaak als eerste in geldnood komen en daardoor met spoed hulp nodig hebben. De provincie trekt nu 2,5 miljoen euro uit voor het verbeteren van de informatievoorziening.

Actieplan

Gedeputeerde Staten heeft vandaag een actieplan naar Provinciale Staten gestuurd om de komende vier jaar 16 miljoen euro extra te investeren. De helft van dat geld is voor de arbeidsmarktregio's om vraag en aanbod van werk samen te brengen. De ander helft is voor het ontwikkelen van initiatieven voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent.

Voorstel is om 2,5 miljoen direct ten goede te laten komen aan regio's om mensen te ondersteunen die door corona thuis komen te zitten.

Braindrain

In tien jaar tijd vertrokken ruim 30.000 afgestudeerden en werkenden met een diploma van een hogeschool of universiteit uit Brabant. Dat waren er 10.000 meer dan er binnenkwamen. De provincie gaat daarom nu het midden- en kleinbedrijf ondersteunen bij het aantrekken en behouden van werknemers voor de provincie, onder meer met campagnes en het aanbieden van een soort stageplekken.