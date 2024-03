Voetbalicoon Kees Rijvers op 97-jarige leeftijd overleden

Oud-international en trainer Kees Rijvers is overleden. De in Breda geboren Rijvers was trainer van onder meer PSV en het Nederlands elftal. Hij werd 97 jaar. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt.

“Ik speelde het beste als het regende.” Deze uitspraak tekent de eigenzinnigheid van de oud-voetballer, oud-trainer (onder meer van PSV) en voormalig bondscoach Kees Rijvers. Hij begreep zelf ook wel dat het een nogal merkwaardige constatering was en daarom voegde hij er meestal wat uitleg aan toe: “Het is eigenaardig, maar waar. In ieder geval speelde ik graag op een glad veld, dan had ik het meeste zelfvertrouwen.”

Kees Rijvers, zoon van een Bredase schoenmaker en opgeleid als elektricien, speelde vanaf zijn twintigste in 33 interlandwedstrijden van het Nederlands elftal. De middenvelder hoorde in die tijd bij het 'gouden trio' in de nationale ploeg, samen met Abe Lenstra en Faas Wilkes. Zijn spelersloopbaan in de eredivisie sloot hij af bij NAC met een gewonnen wedstrijd tegen Ajax.

Rijvers ging daarna aan de slag als trainer, eerst van FC Twente en vanaf 1972 bij PSV. De Eindhovense club won onder zijn leiding drie keer een landstitel. Ook won PSV in 1978 onder zijn leiding de UEFA Cup. Als bondscoach bracht hij na 1981 succesvolle spelers als de broertjes Koeman en Vanenburg naar het Nederlands elftal. Dankzij hem kreeg de gouden generatie Van Basten/Gullit alle kansen om te schitteren.

Saint-Etienne

Kees Rijvers begon bij de Bredase club Groen-Wit, speelde daarna bij NAC en maakte zijn entree in de professionele voetbalwereld bij de Franse prof-club AS Saint-Etienne. Frankrijk zou hem voor altijd in het hart sluiten. Die liefde was wederzijds - Rijvers bleef er actief als scout voor PSV en woonde al bijna dertig jaar op het eiland Île d'Oléron aan de Franse westkust.

In 2004 kreeg hij voor zijn werk als voetbaltrainer de oeuvreprijs op het nationale voetbaltrainerscongres in Tilburg.

