Sanne en Esther studeren in Slowakije en zitten vast in een hotel met vier kookplaatjes op de gang

Het zijn dagen van grote onzekerheid, van verstilling en een beetje heimwee naar Brabant. Een studie in tijden van corona, dat betekent zingeving zoeken in de doelloze gekte van het moment. En vreemde momenten zijn het voor Sanne en haar studiemaatje Esther Verboom (22) uit Uden.

Zilina

De derdejaars klasgenoten van Avans arriveerden 28 februari in Žilina. Op de universiteit in Noord-Slowakije zouden ze colleges volgen voor hun studie Human Resource Management. "Na de eerste week ging de opleiding al dicht. Eerst tot 13 maart, later kregen we een nieuwe mail dat de sluiting minstens tot 29 maart gaat duren. En het is maar de vraag of de deuren dan weer opengaan", zegt Sanne aan de telefoon.

Sanne en Esther behoren tot een groep Erasmus-studenten die meedoen aan een internationaal uitwisselingsprogramma. In hun hotel zitten ongeveer negentig gestrande lotgenoten. "We zijn de enige twee Nederlanders", meldt Sanne. Van een uitwisseling komt helaas weinig terecht. De situatie in Slowakije verslechtert in hoog tempo. Winkels en restaurants zijn dicht. Ook de gezamenlijke ruimte voor de studenten, onderin het hotel, ging vanwege het coronavirus rap op slot.

Verbroedering

Sanne: "De leiding van het hotel bood wel eten aan maar we koken meestal zelf op de gang." Vier kookplaatjes voor zo'n 25 studenten. Het is inschikken, geduld bewaren en er het beste van maken. De aanvankelijke gemoedelijkheid is langzaam verdwenen. De vereiste afstand tussen mensen om het coronavirus niet over te brengen, slaat ook een kloof in de verbroedering, merkt Sanne. Hoewel, ze zoeken elkaar geregeld op om in groepjes een ommetje te maken.

De 'keuken'

De studie is verwaterd tot een matige mailuitwisseling met docenten. "We krijgen wat opdrachten en kunnen per kerende post wat vragen stellen. Dat is heel wat minder dan op de universiteit lessen volgen en verder is het Netflixen, boeken lezen, muziek luisteren en een wandeling in de buitenlucht. Ja, de oproep van Avans aan buitenlandstudenten om naar huis te keren, hebben ze luid en duidelijk ontvangen. En Sanne vindt het 'een verstandige oproep'.

Ambassade

Ze kopen er alleen niet veel voor. Alle Slowaakse luchthavens zijn dicht. Alleen het vliegveld bij Wenen is nog open. "Maar er rijden geen taxi's, er is nauwelijks openbaar vervoer en voor je het weet zitten de grenzen op slot. Dat is ook de reden waarom het geen zin heeft dat iemand vanuit Brabant ons komt halen met de auto."

Het tweetal heeft op advies van Avans contact gezocht met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Slowakije. Zonder al te veel resultaat. Sanne: "Ik neem Avans niets kwalijk. Ze kunnen aan deze situatie niets doen. Het zou wel fijn zijn als ze ons beter informeren en beter contact onderhouden met de studenten in het buitenland. En als school iets proberen te regelen met de Nederlandse ambassade. Het lijkt erop dat na de oproep van Avans het balletje bij ons ligt."

Op dit moment zweeft vooral onzekerheid boven de studie van Sanne en Esther. Hoe gaan we deze opleiding tot een goed einde brengen? Wat als we studievertraging oplopen? Het zijn vragen waarover ze met de thuisbasis van Avans overleggen. Een ding is zeker, er is geen duidelijke uitkomst voor beide studenten. Dat knaagt. Zeker in zo'n benarde situatie.

Sanne (links) en Esther op de campus toen de universiteit nog open was.

