Sanne (9) knutselde kaarten voor haar oma en alle andere eenzame bewoners van verzorgingstehuis

Sanne deed alle 150 kaarten in de brievenbussen.

EINDHOVEN -

Sanne Smulders uit Eindhoven is pas 9, maar krijgt de negatieve gevolgen van het coronavirus goed mee. Haar overgrootoma van 93 zit namelijk in een verzorgingstehuis en mag geen bezoek ontvangen. Dat vinden zowel Sanne als oma heel erg. “Ze dacht: als oma eenzaam is, zijn de andere bewoners dat ook”, vertelt haar moeder. Daarom stuurde ze alle bewoners een zelfgemaakte kaart.