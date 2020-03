Lonneke zit door de coronacrisis vast op Bali: 'Dit is echt niet leuk meer'

"We zouden woensdag een vlucht hebben van de Filipijnen naar Kuala Lumpur. Daarna zouden we via Istanbul naar Amsterdam gaan", vertelt Lonneke donderdagochtend. "Maar we werden geweigerd op het vliegveld van de Filipijnen, omdat Kuala Lumpur sinds woensdag in lockdown is. Dus konden we onze vlucht naar Amsterdam ook niet pakken. De enige optie was naar Bali gaan. Dus daar zitten we nu."

Lonneke (rechts) en haar vriendin willen niets liever dan terug naar Nederland (foto: Lonneke Geleijns)

'Het wordt steeds erger'

Samen met haar vriendin probeert ze nu vanaf Bali via vliegmaatschappij Emirates een vlucht naar Amsterdam te boeken. "Maar het is heel lastig, want rechtstreeks is niet mogelijk en alle tussenstops zijn dicht op dit moment."

Dus kunnen ze geen kant op. "Alles is dicht aan het gaan. De hotels sluiten. Op de Filipijnen waar we eerst zaten gaan nu geen internationale en geen binnenlandse vluchten. Dit is niet leuk meer. En het wordt steeds erger. Ik wil nu gewoon thuiszitten en bij mijn familie zijn dan in een land zitten waar ik niet weg kan. Als er iets gebeurt, ben ik thuis veilig."

Heel veel huilende mensen

Veel mensen denken dat je het op zich nog niet zo slecht getroffen hebt als je je ondanks de lockdown bevindt op een tropisch eiland onder de palmbomen. Maak er het beste van, krijgt Lonneke dan ook regelmatig te horen. "Heel veel mensen zeggen inderdaad: 'Je zit toch lekker daar?' Zoek een leuk strand op en ga daar lekker zitten. Maar het is onduidelijk hoe lang we hier moeten blijven. Het is misschien leuk voor twee dagen, maar dan ben ik er wel klaar mee."

De sfeer op het vliegveld op Bali, waar ze zich nu bevindt, bevalt haar ook helemaal niet. "De mensen hier op het vliegveld zijn allemaal gestrest", vertelt Lonneke. "Ik zie heel veel huilende mensen. Bijna iedereen zit op zijn of haar telefoon te zoeken naar vluchten, maar het is allemaal heel lastig."