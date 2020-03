Tilburger wil Nederland verbinden met zijn vlag: ‘Laat zien dat we samen sterk staan’

Beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop uit Tilburg heeft een droom: met het ophangen van een 'vlag van verbondenheid' hoopt hij dat heel Nederland in deze moeilijke tijden steun bij elkaar vindt. “Zo kunnen we laten zien dat we samen sterk staan.”

Op 27 februari hing Hoenderop op De Heuvel in Tilburg zijn vlag op - boven de deur van de Heuvelse kerk om precies te zijn. Hij kreeg veel reacties: “Waar is die vlag voor?”, vroegen mensen op zijn Facebookpagina. Het idee voor de vlag, een grote groene cirkel die onze verbondenheid tijdens de coronacrisis symboliseert, heeft hij zelf verzonnen.

Vervolgens werd het idee achter de vlag opeens heel relevant: amper vier uur nadat Hoenderop de vlag had opgehangen werd bekend dat de eerste Nederlandse besmetting was geconstateerd in het ziekenhuis in Tilburg. “Dat was bijzonder en wonderlijk. Het lijkt bijna geen toeval meer”, vertelt hij.

Geen winstoogmerk

Sinds gisteren zijn twee vlaggen van verbondenheid te bestellen. “Het coronavirus raakt ons allemaal en juist in deze moeilijke tijden moeten we de vlag hooghouden. Met de vlaggen kun je steun bieden, bijvoorbeeld door hem aan je balkon te hangen.”

Volgens Hoenderop wordt geen winst gemaakt op de vlaggen, die op deze website te koop zijn. Ze worden voor de kostprijs verkocht. “Ik verdien er geen cent aan, maar ik ben er tig uur mee bezig geweest. Voor het geld doe ik het dus zeker niet!”