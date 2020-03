Buitenlandse topsporters in Brabant over corona: 'The world is fucked'

Alle sportcompetities in Nederland zijn vorige week stilgelegd, in ieder geval tot begin april. Veel buitenlanders die spelen voor Brabantse clubs zijn al snel naar huis vertrokken, maar niet allemaal.

De Amerikaanse basketballers Elijah Wilson en Seger Bonifant van Heroes Den Bosch hebben veel contact met het thuisfront, maar blijven in Nederland. Wilson heeft daar een verklaring voor. “Ik zou daar toch hetzelfde doen als hier en het scheelt in ieder geval een vlucht.”

Den Bosch lijkt soms wel een spookstad.

Bonifant komt uit de staat Ohio en volgens hem is de situatie daar ongeveer hetzelfde is als hier. “Ook daar wordt gehamsterd.” De familie van Wilson woont in North Carolina een daar is het rustig op straat, net als in Den Bosch. “Het lijkt hier soms wel een spookstad, maar het is goed voor de mensen die kwetsbaar zijn.”

Bezigheidstherapie

Nu er niet gesport mag worden is het doorkomen van de dagen wel een uitdaging voor de achtergebleven sporters. Bonifant en Wilson zitten aan de spelcomputer, kijken veel Netflix, maar lezen ook boeken. Zo is Wilson net begonnen aan ‘Everything is fucked’. Hij kan zelf wel lachen om de titel van het boek in deze coronatijd.

De Amerikaanse basketballers hopen dat het seizoen hervat wordt, maar overtuigd zijn ze niet.

Damon Steffens van HC Tilburg gaat wél terug naar Australië. Bekijk het verhaal van de sporters in de video hieronder.