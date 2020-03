Wat zijn nu de regels in mijn ziekenhuis?

Alle ziekenhuizen vragen bezoekers met klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts om thuis te blijven. Er worden geen handen meer geschud en iedereen wordt verzocht regelmatig de handen grondig te wassen en te hoesten in de elleboog.

In de meeste ziekenhuizen is nog maar één bezoeker per patiënt per dag toegestaan. Planbare afspraken, die niet spoedeisend zijn, worden zoveel mogelijk afgezegd. Alle ziekenhuizen blijven spoedgevallen behandelen en overal is de capaciteit van de Intensive Care (IC) opgevoerd.

Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom)

Bezoektijden zijn van 18.00-20.00 uur, één bezoeker per patiënt. In het Oncologie Centrum is begeleiding op de dagbehandeling niet meer toegestaan. Begeleiders wordt verzocht ook niet te wachten in de wachtkamer van het Oncologie Centrum. Bij klachten of contact met mensen die besmet zijn met het coronavirus, kom dan niet naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een cohortafdeling, waarop alleen patiënten met een bewezen coronabesmetting worden opgenomen. https://www.bravisziekenhuis.nl

Amphia Ziekenhuis

Bezoektijden 11.00-20.00 uur, één bezoeker per patiënt. Op sommige afdelingen zijn afwijkende bezoektijden: kraamafdeling, neonatologie, kinderafdeling, geriatrie, psychiatrie en intensive care. Kom bij afspraken die wel doorgaan zoveel mogelijk alleen. Ook niet-spoedeisende oncologische afspraken worden indien mogelijk uitgesteld. Patiënten worden hierover gebeld. Het Amphia Ziekenhuis gebruikt een anoniem nummer hiervoor. Begeleiders mogen buiten wachten, tenzij anders wordt aangegeven. Op de parkeerplaats bij de Spoedeisende Hulp staat een portocabin (soort bouwkeet) waar mensen zich mogen melden die last hebben van verkoudheid, niezen of hoesten. Hier vindt een eerste controle plaats. Begeleiders mogen geen klachten hebben. https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg, Tilburg en Waalwijk)

Bezoektijden zijn van 18.00-20.00 uur, één bezoeker per patiënt (uitgezonderd kraamzorg en terminaal zieke patiënten). Bezoekers mogen de kamer niet tussentijds verlaten. Ook hier worden operaties die geen spoed hebben, verzet. Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Spoedzorg, oncologie en verloskunde gaan altijd door. https://www.etz.nl

Maximá Medisch Centrum (Veldhoven en Eindhoven)

Bezoektijden zijn van 11.00-20.00, één bezoeker per patiënt. Bij kinderen die zijn opgenomen mogen twee ouders per kind op bezoek komen. https://www.mmc.nl

Catharina Ziekenhuis

Bezoektijden zijn onveranderd, maar zeer divers. Raadpleeg de site van het ziekenhuis. Hier geldt één bezoeker per dag per patiënt. Begeleiders van mensen die een afspraak hebben, wordt verzocht buiten te blijven. Slecht in hoge uitzondering mag er iemand mee naar binnen. Bezoekers/begeleiders met de bekend verkoudheidsklachten moeten thuis blijven. Het ziekenhuis heeft een triage-tent bij de ingang aan de achterzijde. Daar mogen mensen die naar de Spoedeisende Hulp gaan zich melden om te kijken of ze naar de gewone ingang kunnen of naar ingang voor mensen die ondermeer naar de cohortafdeling leidt. https://www.catharinaziekenhuis.nl

Sint Anna (Geldrop en Eindhoven)

Bezoektijden op de acute opname zijn van 10.00-20.00 uur. Op de kinderafdeling, de intensive care en verpleegafdelingen zijn de bezoektijden van 11.00-12.00 uur en van 14.00-20.00 uur. Op de kraamafdeling gelden andere regels. Hier is het wel mogelijk om met meerdere bezoekers te komen, echter nooit zonder de ouders en maximaal vier mensen in totaal. De bezoektijden zijn hier van 11.00-20.00 uur. Mensen met klachten als hoesten, niezen of andere verkoudheidsklachten mogen niet op bezoek komen. https://www.st-anna.nl

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bezoektijden van 18.00-20.00 uur, één bezoeker per patiënt. Op de afdeling verloskunde telt de partner niet als bezoeker, op de kinderafdeling tellen de ouders niet als bezoeker en zij mogen onbeperkt langs komen. Mensen met gezondheidsklachten als hoesten, keelpijn, koorts of neusverkoudheid wordt volgens de RIVM-richtlijnen verzocht thuis te blijven. https://www.jeroenboschziekenhuis.nl

Elkerliek Ziekenhuis (Helmond en Deurne)

Bezoektijden zijn van 13.30-14.30 uur en van 19.00-20.00 uur. Op sommige afdelingen gelden afwijkende tijden. Ook hier geldt weer één bezoeker per patiënt. Het ziekenhuis wil graag van tevoren horen wie er op bezoek komt. Het aantal beademingsplaatsen op de IC is uitgebreid van acht naar tien plekken. Hier kunnen patiënten worden opgevangen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Daarnaast zijn er buiten de IC tien isolatiekamers beschikbaar. Dringende oproep aan alle bezoekers van het ziekenhuis om veiligheidsbrillen, mondkapjes, desinfectiegel en andere beschermingsmaterialen niet mee naar huis te nemen. Dit geldt ook voor gebruikte materialen. https://www.elkerliek.nl/Elkerliek

Maasziekenhuis Pantein

Bezoektijden zijn van op afdeling C2 (chirurgie) van 10.00-11.00 uur, B3 (interne geneeskunde) van 15.30-16.30 en C3 (Cardiologie, Longziekten, Neurologie) van 19.00-20.00. Maximaal één bezoeker per patiënt. Voor kinderen wordt een uitzondering gemaakt. Beide ouders mogen dan op bezoek. Bij patiënten die naar een afspraak in het ziekenhuis gaan mag één begeleider meekomen. Die mag ook naar binnen. Mensen met verkoudheidsklachten wordt altijd verzocht thuis te blijven. https://www.maasziekenhuispantein.nl

Bernhoven Ziekenhuis (Oss en Uden)

Bezoektijden van 17.00-19.00 uur. Eén bezoeker per patiënt. Bezoek dient zich te melden bij de beveiliger bij de liften. Tussentijds mag bezoek de kamer van de patiënt niet verlaten. Er gelden afwijkende tijden voor de afdelingen intensive care en hartbewaking, kinderafdeling, kraamafdeling, couveuse-afdeling, Stroke-Care unit. Ook hier wordt een triage-tent geplaatst voor een eerste controle om mensen met verkoudheidsklachten te scheiden van andere bezoekers en patiënten. https://www.bernhoven.nl