Thuis werd Etienne Bax gillend gek, dus is de topsporter nu dagelijks aan het dakdekken

Met koorts op bed of met een gebroken been veel uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden erover met zijspancrosser Etienne Bax uit Bergeijk.

Etienne, hoe kom jij de dagen nu door?

"Thuis op de bank zitten is niets voor mij. Dan word ik gillend gek. Ik ben twee dagen thuis geweest. Toen dacht ik: ik moet iets doen. Dus nu ga ik iedere dag met mijn pa mee op pad en ben ik als dakdekker aan het werk."

Terug in de tijd. Vroeger deed je dat werk ook. Helpt het je nu om de gedachten een beetje te verzetten?

"Zeker. Het was voor mij echt een flinke klap dat het seizoen voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Ik moet mijn energie kwijt, ben altijd bezig. Ik heb in de werkplaats nog wel wat te doen. Ik denk dat ik daar nog wel voor een week werk heb. Dat kan ik nu mooi uitsmeren over meerdere weken. Nu heb ik bovendien ook iedere dag een ander praatje. Dat scheelt ook een hoop."

Op het dak heb ik iedere dag een ander praatje, dat scheelt een hoop

Afgelopen weekend was je nog aan het trainen op het circuit. Hoe zorg je nu dat je fit blijft?

"Ik was met Nicolas Musset inderdaad nog aan het trainen in Frankrijk. Toen was er nog geen volledige lockdown. Begin deze week belde Nicolas me om te zeggen dat die lockdown er alsnog was. Hij moet vijftien dagen in huis blijven. Dus echt trainen is geen optie meer. En inmiddels mag het in Nederland ook niet meer. Op het dak ben ik continu aan het sjouwen, het is best zwaar werk. En dat combineer ik met hardlopen en fietsen. Want we moeten wel fit blijven. We moeten zorgen dat we klaar zijn voor de start van het seizoen, als die er ineens is."

Dat is nu natuurlijk ook het lastige, geen idee hebben wanneer je weer echt moet racen?

"Absoluut. We hebben geen idee. De start van het seizoen werd afgelast door het slechte weer, dat was helemaal begrijpelijk. En nu kunnen we niet racen door dat virus. Ook begrijpelijk natuurlijk. Ik denk dat de maatregelen die worden genomen goed zijn. Maar we hebben hier vijf maanden naar toegewerkt, dus het kwam echt hard aan dat alles eruit is gegooid.

Natuurlijk is het allemaal relatief, maar ik ben er wel even kapot van geweest. En nu hebben we geen idee wanneer het gaat beginnen. Dat is vervelend, we moeten afwachten. De eerste Grand Prix staat nu op de planning voor 15 mei, hopelijk blijft dat zo."

Tot die tijd dus trainen, op het dak werken en iets meer thuis zijn?

"Dat is wel een voordeel, ik zie de kinderen iets vaker. Al ben ik eigenlijk nog de hele dag weg. Wat dat betreft is het voor mijn vrouw nog zwaarder. Ik ben op het dak aan het werk. Maar zij is met de kinderen thuis en kan eigenlijk nergens heen. En dan mogen wij nog niet klagen. Laten we hopen dat het allemaal snel voorbij is."