Verjaardag van oma Paula ging niet door, maar kleinkinderen zorgen voor leuke verrassing op afstand

Oma Paula kreeg toch nog leuk klein feestje toen ze donderdagochtend rond acht uur haar voordeur opende. Daar stonden haar vijf kleinkinderen klaar met een cadeautje voor haar zestigste verjaardag. ''Ontzettend leuk dat ik ze toch even kon zien. Binnen onze familie hebben we aanleg voor astma en moeten we alle risico's mijden.''

Vijf minuten naar buiten

De kleinkinderen van Paula mochten daarom niet naar binnen. ''Dat is best lastig uit te leggen. De oudste van tien snapt het wel, maar voor de kleineren is het moeilijk te begrijpen waarom bepaalde dingen die zo normaal zijn, opeens niet meer kunnen. Vandaag was er een kleine uitzondering voor ze. Ze mochten vijf minuten naar buiten.''

Ook voor Paula en haar man is de thuisisolatie flink wennen. ''We hebben samen een marktkraam en zijn daarom de hele dag buiten. Nu zitten we opeens aan huis gekluisterd met z'n tweetjes. We moeten nog uitvogelen hoe we ons de komende weken moeten bezighouden.''