‘Serieus en een stukje vermaak’, RKC Waalwijk in periode zonder voetbal druk op social media

Normaal zit er weinig verschil tussen de ene of andere ‘social media-week’ bij RKC Waalwijk. Van voorbeschouwingen op wedstrijden tot wedstrijdverslagen. Nu is het anders. Door het coronavirus is er enkele weken geen voetbal. Tijd over dus. En die tijd gebruiken ze onder meer voor het ontwikkelen en maken van nieuwe content voor op verschillende kanalen.

Ruben Rijpma is perschef van RKC, hij is samen met drie anderen verantwoordelijk voor wat de club naar buiten brengt op bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram en de eigen website. En dat is de afgelopen periode anders dan anders. “Het is tweeledig. We willen een serieuze boodschap overbrengen, dat je aan elkaar moet denken en dat je voorzichtig moet zijn. Tegelijkertijd is het een stukje vermaak.”

“Veel mensen zitten thuis. Jong en oud gaat dan online. Dus het is ook een mogelijkheid om mensen te enthousiasmeren voor RKC”, geeft Rijpma aan. Er is nu ruimte voor meer content, maar eigenlijk werkt de club zo al langere tijd. “De carnavalsshirts zijn daar een goed voorbeeld van. We hadden ook kunnen zeggen: we doen het niet, we staan laatste. Maar het is wel waar we voor staan, ongeacht de stand of de prestaties op het veld op dat moment.”

Twitter-verslag van wedstrijd uit 2009

Op zondag 15 maart stond de wedstrijd RKC Waalwijk-FC Groningen op het programma. Die wedstrijd werd afgelast. Toch was er een Twitter-verslag op het account van RKC. Van het duel uit 2009. Een experiment. “Dat is ook het leuke van deze club. Er is altijd ruimte om iets te proberen. Bij clubs als Ajax, PSV en Feyenoord heb je misschien iets minder mogelijkheden om te proberen, moet je op de gekozen paden blijven. Hier kun je iets proberen. En als het niet werkt, dan is het jammer. Dat is de charme van RKC.”

Dat algemeen directeur Frank van Mosselveld meedenkt helpt ook mee. Hij is niet de enige. Spelers vragen zelf of ze iets kunnen doen. “Ze vervelen zich kapot, de muren komen ook op hen af. Ze komen zelf met ideeën en vragen of ze nog iets op moeten nemen of in moeten spreken. Dat is hartstikke leuk natuurlijk.”

Makkelijk is het niet. “Normaal schiet je iemand even aan op de club. Nu moet je vragen of ze zelf iets opnemen. En als ze dat doen, ben je er niet bij om tijdens de opnames te corrigeren. Frank heeft vandaag een Q&A gedaan. Die krijgt dan de opdracht om de ingesproken antwoorden om twee uur opgestuurd te hebben. Het is een hele andere dynamiek. Het gaat veel minder makkelijk. Ook het overleg, op kantoor met iedereen bij elkaar gaat het allemaal net iets soepeler. Nu doe je alles vanuit huis.”

‘Nog genoeg ideeën’

En als er dan een goed idee is of voorbij komt, wordt dat gedeeld in de groepsapp. Dat was ook het geval toen Leyton Orient, een club die uitkomt op het vierde niveau van Engeland, een oproep deed voor een FIFA-toernooi. “Dat kwam in de app-groep voorbij. Ik zei meteen: doen! Zonder te overleggen met onze E-sporter of wie ook deel zou nemen.”

“Dat idee heeft een enorme vlucht genomen, het is echt heel groot geworden”, zegt Rijpma enthousiast. De Waalwijkse E-sporter Jaap doet namens RKC mee aan het toernooi. Tegenstander in de eerste ronde is Crawley Town. “Bij sommige clubs doen spelers van het eerste elftal mee. Als we Manchester City hadden geloot en Sergio Aguëro had namens die club gespeeld, had Jaap wel plaats moeten maken hoor. Haha.”

Maar zo zal RKC de komende weken vaker aansluiten bij een initiatief van een club of zelf met iets komen. Er staat genoeg op de planning. “We moeten nog wel enige tijd, dus het is zonde om alles in twee dagen online te gooien. Natuurlijk loop je het risico dat andere clubs hetzelfde bedenken, maar dan is dat zo. Je moet niet al je kruid al verschieten. En op deze manier zorgen we in de komende weken voor plezier en vertier bij de RKC-fans.”