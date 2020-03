Corona zorgt voor dreigend tekort aan arbeidsmigranten voor tuinbouwbedrijven

Agrarische bedrijven in Brabant dreigen in grote problemen te komen nu landen als Polen hun grenzen op slot hebben gegooid. Arbeidsmigranten die nodig zijn in bijvoorbeeld de aardbeienpluk kunnen vanwege de coronacrisis niet meer reizen. Of ze durven niet te komen uit angst dat ze niet meer terug naar huis kunnen.

Brabantse tuinbouwbedrijven zoeken volop naar oplossingen voor het dreigend tekort aan medewerkers. "Het is op dit moment erg moeilijk om aan buitenlandse medewerkers te komen", zegt Fred van Hezel van Van den Elzen Plants in Erp.

Het bedrijf zet voor productiewerk uitsluitend tijdelijke krachten uit Polen, Roemenië en Bulgarije in. "In deze tijd van het jaar hebben we 150 tot 200 mensen nodig. We gaan zelf naar de landen toe om de arbeiders te selecteren. De meesten kennen we al, die komen ieder jaar bij ons terug. Maar dit jaar is de hele toestroom gestagneerd."

Slechte reputatie

Wat daarbij volgens hem een rol speelt is dat Nederland - en dan vooral Brabant - in de coronacrisis een slechte reputatie heeft. "Bovendien hebben ze natuurlijk ook de verhalen gehoord over het relatief grote aantal slachtoffers in Erp, dus al met al staan we er hier niet goed op."

Om toch aan voldoende arbeidskrachten te komen, huurt Van Hezel nu tijdelijk personeel in van een gespecialiseerd uitzendbureau. "Wij hebben mensen nodig met specifieke ervaring in het sorteren en verpakken van planten. Daarvoor betalen we graag wat extra."

Uitwisseling van arbeidskrachten

Het alternatief was geweest om arbeidskrachten over te nemen van andere bedrijven die vanwege de coronacrisis te maken hebben met een ingestorte markt. Maar dat gaat voor Van Hezel niet op. "In de sierteelt, de boomkwekerij en de bloementeelt ligt de productie helemaal stil omdat mensen niets meer kopen", vertelt de kweker.

"De arbeidskrachten die ze in die sector nodig dachten te hebben zijn al in Nederland en willen graag werken. Sommige bedrijven kunnen op deze manier productiemedewerkers uitwisselen. Maar voor ons is dat geen oplossing omdat deze mensen de ervaring missen waar wij behoefte aan hebben."

Arbeidspool

Een dergelijke arbeidspool, waarin zusterbedrijven in de tuinbouw onderling seizoensarbeiders uitwisselen, is volgens de ZLTO in de maak. "We werken aan een akkoord daarover met de rijksoverheid. Er moeten nog een paar puntjes geregeld worden, maar veel heeft het niet meer nodig."

Vooruitziende blik

De Oirschotse aspergeteler Jan van Gerven prijst zich gelukkig met de vooruitziende blik van zijn zoon Willem. Die voorzag enkele weken geleden al dat de landsgrenzen mogelijk op slot zouden gaan en regelde toen al voor zeker vijftig arbeidsmigranten uit onder andere Polen een vliegticket naar Nederland.

"Het zijn mensen die we al jaren kennen, ze nodigen ons uit als ze gaan trouwen of een kind hebben gekregen en ze weten dat we hier goed voor hen zorgen." Verreweg de meeste arbeiders hoeven nu nog niet aan het werk. "Maar als over een week de asperges gestoken kunnen worden hebben wij in ieder geval genoeg mensen om ze uit de grond te halen."