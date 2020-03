Familie brengt serenade aan jarige oma die geen feestje kan geven door de coronacrisis

“We wilden het risico niet lopen dat moeder op een of andere manier besmet zou raken’”, vertelt dochter Emily van de Langenberg. “Ik ben bijvoorbeeld wat verkouden, dus we kunnen niet langsgaan. Vandaag kwamen we ineens op het idee om haar een serenade te brengen.”

De hele straat stond vol voor oma.

Om de hoek van oma's huis worden eerst de nodige voorbereidingen getroffen. Het lied dat op het feest zou worden gezongen, wordt nog even doorgenomen en de auto's worden versierd. Kleindochter Mila (13) heeft een lekkere taart voor haar oma gemaakt. "Ze vond het echt heel jammer dat ze het niet kon vieren en dat het feest niet door kan gaan. Ze zei tegen mij dat ze niet wist wat ze vandaag toch moest gaan doen. En dat ze baalde dat niemand kon komen. Dus daarom hebben we dit verzonnen. We gaan een feestje bouwen."

De versierde auto's rijden toeterend de straat in en een verbaasde oma Diny verschijnt op het balkon. Op de melodie van Una Paloma Blanca zingen de familieleden oma toe. "Als de zon begint te schijnen en de bomen worden groen, dan gaat Diny snel de tuin in, er is altijd wat te doen!"

"Wat een geweldige verrassing! Ik had niks verwacht vandaag, maar nu komt het toch allemaal nog goed!", aldus Diny. "Komen jullie allemaal even gezellig binnen", roept Diny als de familie klaar is met zingen. Waarop iedereen lachend in koor roep: "Nee. dat kan niet!"