Door corona niet naar de studio: OG3NE neemt nieuwe single thuis op de bank op

"We zijn creatief bezig geweest", zegt Lisa in het radioprogramma Muziek & Zo van Omroep Brabant. "We willen vanwege het coronavirus sowieso niet niet bij elkaar komen. Daarnaast heeft Amy ook eens een longaandoening en dan willen we het risico niet lopen. Dus hebben we besloten om thuis een oortje in te doen en onze single voor de camera in te zingen. En het heeft gewerkt."

Vijf maanden geleden

De dames van OG3NE hebben elkaar vorige week voor het laatst gezien en gesproken. "Voor mijn gevoel is het vijf maanden geleden, dit is voor ons extreem lang. Normaal gesproken zien we elkaar elke dag", vertelt Lisa. "Gelukkig ben ik nog in goede gezondheid en kom ik de dagen nog wel door. Met ons team zijn we druk bezig om alle geannuleerde shows te om te zetten naar een nieuwe datum."

Amy, Lisa en Shelley hebben al de nodige creatieve plannen voor het komende jaar. "In mei gaan we voor de eerste keer zelf meeschrijven aan onze nummers. We gaan als schrijvers aan de slag. Daarvoor verblijven in een mooi huis in de natuur. Ik hoop wel dat die creatieve uitdaging door kan gaan."

Bekijk hieronder de nieuwe single van OG3NE: