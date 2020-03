Jessica zamelt puzzels in voor ouderen die geen bezoek meer krijgen door sluiting verzorgingshuizen

Steeds meer verpleeghuizen gaan vanwege de coronacrisis op slot. Daardoor is er voor ouderen nog minder te doen dan anders. Jessica de Jong is daarom sinds maandag bezig om puzzels in te zamelen voor de ouderen die rondom het bejaardenhuis Odendael in Sint-Oedenrode wonen. Ze wil er in totaal vijfhonderd hebben om uit te delen.

"Ik werk in het bejaardenhuis en de mensen die daar wonen hebben elkaar nog, maar de mensen die er omheen wonen zijn aan huis gekluisterd. Ze kunnen niet meer naar de dagbesteding in Odendael, ze hebben niks om handen", vertelt Jessica.

Tasje aan de deur

In het tehuis wonen zo'n 135 mensen, maar eromheen staan 550 huizen. Al die huishoudens hebben een tasje gekregen en als ze een puzzel willen, moeten ze het tasje aan de deur hangen. Jessica stopt er dan 's avonds een puzzel in. Zo is er ook geen lichamelijk contact met de omwonenden.

Jessica doet via Omroep Brabant een oproep aan mensen om puzzels te doneren: "Zoveel mensen helpen mee, het is hartverwarmend. Kringloopwinkels trekken de hele winkel leeg. Daar staan hele pallets klaar. Maar vijfhonderd puzzels zijn er heel veel, ik ben er nog niet." En het hoeft niet bij puzzels te blijven. "Puzzelboekjes zijn ook welkom."

Tandje erbij

Jessica zelf ervaart deze coronatijd als raar en verwarrend. "In het bejaardenhuis worden de schema's continu aangepast, het is hectisch. Dan deze actie nog tussendoor, dat is druk. Maar ik doe het voor de bewoners dus even een tandje erbij. Het geeft ook energie. En alle hulp die wordt aangeboden is gewoon geweldig".

Mensen die puzzels of puzzelboekjes willen doneren kunnen dat doen op de volgende plaatsen in Sint-Oederode, dan zorgt Jessica ervoor dat ze een goede bestemming vinden: