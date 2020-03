Je sportleraar op een beeldscherm: Odile geeft vanwege corona dansles via Facebook

Odile (28) heeft een hoop trouwe cursisten voor haar Beyond Ballet-les, een soort mix van pilates en een barre-workout zoals we die uit het klassiek ballet kennen. Nu de dansschool dicht is, bedacht ze een creatieve manier om toch les te kunnen geven. Ze streamt via een privépagina op Facebook haar les aan iedereen die mee wil doen.

Odile geeft voorlopig les via een livestream (foto: Odile Wyers).

“Het is een groot succes. Ik heb veel leuke en enthousiaste reacties ontvangen dus ik ga hier de komende weken mee door om mijn klanten toch iets persoonlijks aan te kunnen bieden nu het even niet in de dansstudio kan”, vertelt ze.

Personal training via YouTube

Ook Brabantse sportclubs en personal trainers proberen hun leden op een alternatieve manier les te bieden. Zo zetten veel sportscholen filmpjes op sociale media met trainingen die je thuis kunt uitvoeren. Anderen helpen een handje door video’s op YouTube te uploaden.

Yogacentrum Tilburg biedt sinds woensdag een speciaal online lesprogramma van zes weken aan. En een Salsa dansschool in Breda verplaatst de danslessen gewoon naar YouTube.

Buiten sporten

Fietsen, wandelen en hardlopen kan natuurlijk gewoon buiten. Zo zie je de laatste dagen ondanks het advies om thuis te blijven veel mensen in de open lucht sporten. Toch moet dat volgens virologen kunnen als je je fit voelt. Mits je genoeg afstand houdt van anderen en niet buiten gaat sporten bij milde klachten.