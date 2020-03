Ondanks coronamaatregelen gaat de raadsvergadering in Laarbeek gewoon door

Volgens de woordvoerder van de gemeente zal de vergadering in rap tempo worden afgerond. ''Er wordt niet gediscussieerd, alleen gestemd en een besluit genomen. Ook mag er publiek bij zijn, maar alleen als ze anderhalve meter uit elkaar zitten.''

De vergadering moet vanavond doorgaan zodat twee bestemmingplannen geen vertraging oplopen. ''We hebben helaas te maken met uiterste datums waar we ons aan moeten houden.''

Besluiten die niet kunnen wachten

Aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel staat namelijk een huis dat vroeger een boerenbedrijf was. Het bestemmingsplan moet ervoor zorgen dat het huis nu in de archieven als woning wordt gekenmerkt, zodat het bewoond mag worden. Daar moet de gemeente een besluit over nemen.

En op de Bosscheweg in Aarle-Rixtel staat een oud klooster waar men acht appartementen wil bouwen. Ook dat besluit kan niet wachten.

De gemeenteraad buigt zich donderdagavond over beide onderwerpen. Voorafgaand aan de vergadering vergadert de gemeenteraad in besloten kring. Daar mag geen publiek bij zijn.