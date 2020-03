Lekker van Streek, een nieuw smakelijk tv-programma bij Omroep Brabant

Lekker van Streek is een nieuw culinair tv-programma dat is opgenomen bij de boer op het bedrijf. Tv-kok Danny Jansen neemt een kijkje achter de schermen van het boerenleven en kookt met streekproducten. Woensdag 25 maart om 17.48 uur worden de gaspitten voor de eerste keer opengedraaid om de lekkerste gerechten van te bereiden.

De oer-Brabantse kok leert op de boerderij hoe de producten door de boer worden gemaakt en waar de boer of tuinder extra trots op is. Daarna installeert Danny zich in de stal of op het erf met een mobiele keuken en maakt hij de lekkerste gerechten klaar met de producten van de boer en dus uit de streek zelf.

Paddenstoelen

Zo maakt Danny in de eerste aflevering een broodje met paddenstoelenragout met een topping van krokant gebakken eryngij’s. Wat eryngij’s zijn? Dat leert Danny je allemaal.

Lekker van Streek is een 14-delige tv-serie met medewerking van de boeren en tuinders die hun bedrijf openstellen en met wiens streekproducten vers van het land een heerlijk gerecht wordt gemaakt. Lekker van Streek heeft ook een eigen website: omroepbrabant.nl/lekkervanstreek voor meer info.