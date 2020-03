Overval op Albert Heijn in Goirle, man op de vlucht

Overval op de Albert Heijn in Goirle (foto: SQ Vision Mediaprodukties)

De Albert Heijn aan de De Hovel in Goirle is donderdagavond rond acht uur overvallen. Een man bedreigde een kassamedewerker en wist geld te stelen. Hij sloeg daarna op de vlucht.

De man was waarschijnlijk niet gewapend. Het gaat om een blanke man van rond de 40 jaar oud. Hij had een normaal postuur, is 1.80 lang en droeg een zwarte jas en een groen tasje.

Onderzoek

De recherche doet onderzoek naar de overval. Er worden getuigen gehoord en camerabeelden onderzocht.