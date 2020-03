Langere periode met zonnige dagen voor de boeg, maar 's nachts gaat het tot vijf graden vriezen

"De lamp gaat duidelijk aan, vanaf zaterdag", vertelt Van den Born. "En dat voor veel dagen." Alleen deze vrijdag nog niet.

Extra koud

"We zitten nu nog met de bewolking van het front dat voorafgaat aan die drogere en koude lucht. De temperatuur in Brabant was vrijdagochtend 6 of 7 graden nadat het donderdag nog op veel plaatsen 15 of 16 graden werd. Die temperaturen halen we deze vrijdag niet meer. Vrijdagmiddag wordt het maximaal 8 of 9 graden."

Volgens de weerman lijkt het erop dat het front dat vrijdagochtend vroeg geen activiteit vertoonde in de loop van de dag wat actiever wordt. "Dan kan er een paar millimeter regen vallen." Verder valt de noordoosten wind op. "Die is later op de dag behoorlijk stevig. Windkracht 4, vlagerig. Die wind maakt het voor het gevoel extra koud."

'Maximum aantal zonuren'

Vrijdagavond trekt de bewolking weg en dan begint het op te klaren. Omdat het waait, gaat het vrijdagnacht niet vriezen. "Anders was het zeker een paar graden onder nul geworden", vertelt Van den Born. "Zo koud is de bovenlucht namelijk wel. De maximumtemperatuur komt vrijdagnacht net boven nul uit."

Vanaf zaterdag krijgen we een lange periode met zonnig weer. "Een maximum aantal zonuren. Misschien is er zaterdag nog wel af en toe wat bewolking - met de koude oostenwind wordt het trouwens niet warmer dan een graad of 9 - maar die zon maakt veel goed."

Vriezen

In de nachten gaat vanaf dit weekend een aantal graden vriezen. "Misschien rond dinsdag of woensdag tot -5 aan toe. Je zou dus de gekke situatie kunnen krijgen dat de laagste temperatuur dit jaar niet in de winter maar in de lente valt."