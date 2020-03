Uitvaart van Jan (92) toch te zien, lokale omroep zendt begrafenis uit

"Jan is overleden op een gezegende leeftijd, maar net op het moment dat de uitbraak van het coronavirus steeds heviger werd", zegt schoonzoon Frans Raijmakers. "Heel wat mensen kenden hem. Er mochten aanvankelijk nog honderd mensen in de kerk. Er zou een rechtstreekse beeldverbinding komen met het café tegenover waar iedereen bij kon zijn. We hadden de kaarten al verstuurd. Toen werd de coronacrisis erger en mochten er nog maar dertig mensen de uitvaart bijwonen. Wat nu?"

Middenin samenleving

De nabestaanden vonden het jammer dat ze op zo'n manier afscheid moesten nemen. Daarom werd de lokale omroep Siris ingeschakeld. Of ze de uitvaart wilden uitzenden op tv. Alle medewerkers en stagiairs van de omroep zaten al thuis vanwege het coronavirus. De enige op de redactie was hoofdredacteur Harrie van Horik. "Ik werd een beetje overvallen door die vraag maar als lokale omroep staan we midden in de samenleving. Daarop baseren we ons bestaansrecht. Dus ja, als we kunnen helpen, doen we dat."

Uit nood geboren

Van Horik filmde de uitvaart donderdag en Siris zendt de afscheidsmis de komende dagen uit. "Ik denk dat we veel inwoners van Asten-Heusden er een plezier mee doen. Vooral de ouderen die toch al niet buiten de deur komen op dit moment."

Frans Raymakers is blij met het gebaar van Siris. "Het hele idee is uit nood geboren en we zijn blij dat iedereen op deze manier afscheid kan nemen van Jan."

FaceTime

Volgens Martijn van Koolwijk, woordvoerder van uitvaartverzorging Dela, stijgt in heel Brabant de behoefte om de uitvaart van een geliefde te delen nu er nog maar dertig nabestaanden per dienst toegelaten worden. "Het is al een tijdje gebruikelijk dat een dienst wordt gedeeld via FaceTime of Skype. Vaak plaatst een familie daarvoor zelf een laptop met camera of een iPad. Maar de laatste weken neemt het enorm toe."

De crematoria van Dela zijn allemaal uitgerust met camera's. De diensten worden opgenomen en nabestaanden kunnen de opnames overnemen. "Normaal vragen we hiervoor een vergoeding maar gezien de huidige omstandigheden leveren we het nu gratis", aldus Koolwijk.

Dela hoopt binnen een tot twee weken meer professionele camera's in te zetten voor een betere beeldkwaliteit. Koolwijk: "Het is technisch niet eenvoudig maar we gaan het proberen. Je wilt natuurlijk niet dat het systeem plat gaat als er honderd belangstellenden tegelijk kijken."

Afstand houden

Om een pijnlijke discussie bij de ingang te vermijden, overleggen de medewerkers van Dela vooraf met de nabestaanden wie er op de gastenlijst komt te staan. "De mensen hebben daar begrip voor."

Het is voor de uitvaartverzorgers van Dela geen gemakkelijk tijd, zegt Koolwijk. "Je moet balanceren tussen de emoties en rationele maatregelen. Als nabestaande worstel je met emoties en zoek je troost bij een ander. We leggen daarom geen meetlatjes tussen de rouwenden. We proberen vooraf aan iedere dienst in een ongedwongen sfeer de regels uit te leggen. Toch blijven het soms schrijnende situaties."

Hartverscheurende taferelen

Ook bij Koolwijk staan de hartverscheurende taferelen in Italië en Spanje op het netvlies gebrand. In die landen gaan overledenen nu zonder plechtigheid direct naar het crematorium of begraafplaats. Dela sluit niet uit dat Brabanders binnenkort op dezelfde wijze afscheid moeten nemen. Koolwijk: "De Wet op de lijkbezorging verplicht ons om een overledene binnen zes dagen te begraven of cremeren. We bereiden ons voor op allerlei scenario's maar zullen er alles aan doen om iedereen een persoonlijk en waardig afscheid te bieden."