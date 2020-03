Man (29) die om het leven kwam bij verkeersongeluk op A17 bij Moerdijk had lachgas in zijn auto

Rond kwart over tien schoot de auto donderdagavond van de afrit af. Ook een 30-jarige man, eveneens uit Rotterdam, raakte daarbij gewond.

De bestuurder, een 29-jarige man uit Rotterdam, raakte zwaargewond en is ter plaatse door hulpverleners gereanimeerd. Dit mocht niet meer baten.

Lachgas

In de auto vond de politie lachgas. Het is niet duidelijk of de inzittenden lachgas hebben gebruikt. Lachgas bezitten of gebruiken is niet verboden, maar kan schadelijk zijn voor je hersenen of bijvoorbeeld je longen. Je kunt een tijdelijk tekort aan zuurstof krijgen en daarvan misselijk of duizelig worden, hoofdpijn krijgen of bewusteloos raken.

Lachgas gebruiken in het verkeer is gevaarlijk. Zelfs tot uren na het eigenlijke gebruik kan het je gedrag en rijvaardigheid beïnvloeden. Het is strafbaar om anderen in het verkeer in gevaar te brengen. Ook rijden onder invloed is strafbaar.

