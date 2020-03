Fietsster belandt in water Sprang-Capelle, zwaargewond naar ziekenhuis

SPRANG-CAPELLE -

In de sloot bij de Akkerwinde in Sprang-Capelle is vrijdagmiddag een 70-jarige vrouw gevonden. Ook lag er een fiets in het water. De hulpdiensten rukten groot uit. De politie meldde in eerste instantie dat de vrouw was overleden, maar zei later dat het slachtoffer na reanimatie naar een ziekenhuis is gebracht.