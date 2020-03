Hoe gaat het me je in deze rare tijden? Bel Graat & De Laat tussen 12 en 14 uur

We zijn benieuwd wat het met de Brabanders doet en daarom gaan opnieuw de telefoonlijnen open in het radioprogramma Graat & De Laat. Laat weten dat je aan je dierbaren denkt en vraag een plaat aan.

Presentator Christel de Laat: “Het is echt ongelofelijk hoeveel er is gebeurd de afgelopen week. Daar gaan we het over hebben. Mis je iemand omdat je niet op bezoek kunt en wil je een plaatje voor hem of haar aanvragen? Bij ons kan het!”

Het radioprogramma gooide vorige week ook al de lijnen open en werd toen overstelpt met telefoontjes. Als klap op de vuurpijl werd er met heel Brabant het lied ‘Brabant’ van Guus Meeuwis gezongen. Het leverde deze prachtige video op:

Graat & De Laat is ook deze week op de radio te beluisteren en op tv te bekijken. Bel zaterdag tussen 12 en 14 uur met jouw verzoekjes en verhalen naar 0909-123-0909. Christel de Laat vangt de telefoontjes op in de studio. Presentator Jordy Graat doet mee vanuit zijn eigen huis, want hij is herstellende van een fikse griep.

En ook leuk: zondag is er ook een uitzending van Graat & De Laat, omdat het sportprogramma Zuidtribune komt te vervallen, zolang alle sportcompetities stil liggen.