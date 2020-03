De sportwereld ligt stil en daarom is er ook even geen Zuidtribune

Presentatoren Eric Hesen en Arjan van der Giessen: “De verhalen zijn allemaal hetzelfde geworden. De sporters zitten vaak thuis in onzekerheid. Gaat de competitie überhaupt nog worden hervat? Allemaal vragen die we elke week kunnen stellen, maar dan krijgen we ook elke week min of meer hetzelfde programma. Daarom hebben we besloten om het programma, net als de sport, ook maar even stil te leggen.”

Omroep Brabant gaat in plaats van De Zuidtribune een zondagse Graat & De Laat programmeren. Het duo heeft op zaterdag ook al een radioshow tussen 12 en 14 uur. Daar komt nu dus tijdelijk de zondag ook bij. Als de sportcompetities worden hervat, keert De Zuidtribune terug.