Defensie helpt bij verplaatsen van Brabantse coronapatiënten naar andere ziekenhuizen in het land

"De afgelopen periode hebben we op individuele basis de Brabantse ziekenhuizen al geholpen, maar vaak ging het dan om de overplaatsing van één patiënt naar een ander ziekenhuis. Het ging vaak om IC-behoeftige patiënten. Nu is de behoefte zo gestegen, ook van mensen die niet op de IC liggen en dat vraagt om veel meer coördinatie", zei Kuipers in Nieuwsuur.

"Defensie kan hier uitstekend bij helpen in de logistieke support", zei Kuipers in Nieuwsuur. "Het LNAZ helpen bij de verdeling over het land, van planning tot transport." Hij denkt dat de situatie hiermee onder controle is te krijgen.

Vanaf komend weekend wordt iedere ochtend per regio bekeken hoeveel IC-bedden er beschikbaar zijn en hoeveel patiënten er overgeplaatst moeten worden. "Om ook de volgende 24 uur voldoende capaciteit te hebben", zegt Kuipers.