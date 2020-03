Man aangehouden na steekpartij in Helmond

Eén man is gearresteerd (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).

Bij een steekpartij in Helmond heeft de politie vrijdagavond een man aangehouden. Dat gebeurde rond halfelf bij de sportvelden van RKSV Mierlo-Hout aan de Wilgenhoutstraat. Er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan.

Waar de man van verdacht wordt, is niet bekend. De politie wil niet bevestigen of hij degene is die heeft gestoken. Bij het steekincident zou één jongen lichtgewond zijn geraakt aan zijn arm.

Volgens een fotograaf ter plaatse, was er geen slachtoffer te bekennen. Ook was er geen ambulance opgeroepen.