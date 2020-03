Remco en Bram bewaken spookstad Breda door coronacrisis: 'Bizarre situatie'

Het centrum van Breda ligt er treurig bij op de vrijdagavond. De Grote Markt is leeg en ook op de Havermarkt en omgeving kun je een kanon afschieten. Een doorn in het oog voor elke rechtgeaarde Bredanaar en ook voor Bram Oei en Remco Theulen van SfeerBeheer Breda. Waar zij normaal als gastheer door een drukke binnenstad lopen om de boel gezellig te houden, patrouilleren zij nu door een spookstad.

"Wij voelen ons toch geroepen om te komen", vertelt Remco. "Want er is door de ondernemers toch wat zorg uitgesproken met betrekking tot vandalisme en eventuele plunderingen."

Bekijk hier de patrouille met Bram Oei en Remco Theulen in Breda en lees daarna verder.

Waken over Breda

De heren starten hun rondje op de Havermarkt en lopen via de Reigerstraat naar de Grote Markt. Meteen is er wat te doen, een dame klaagt over haar buren die iets te enthousiast aan het feesten zijn. Iets wat niet verboden is ondanks het coronavirus. Er wordt melding van gemaakt en de tot bewakers omgeturnde gastheren beloven dat ze terugkomen als het te gek wordt.

"Het doel is om de inwoners en ondernemers van Breda te laten zien dat we waken over hun eigendommen", zo zegt Bram. "We letten op de openbare orde en kunnen altijd schakelen met de cameratoezichthouder en de politie. Wij staan direct met hen in verbinding."

We staan hier volgende week niet met een geplunderde Havermarkt.

'Samenwerking loopt als tierelier'

Even later, in de winkelstraat, ontdekken Bram en Remco dat bij het pand van Hudson Bay het alarm afgaat. De politie reageert op hun melding en brigadier Teun komt er plaatse, maar het blijkt loos alarm. "Er is met hen een hele goede samenwerking", zegt hij over de mannen van SfeerBeheer. "Dat loopt echt als een tierelier."

Dat geldt ook voor de horeca. Dat blijkt als Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland een kijkje komt nemen. "We hebben met ze afgesproken dat ze letten op deursloten en ongure types. Ik denk dat dit een hele goede oplossing is om een oogje in het zeil te houden. We staan hier volgende week zeker niet met een geplunderde Havermarkt."

Bizarre situatie

De eerste patrouillenacht verloopt rustig voor Bram en Remco. Er zijn een paar loze alarmmeldingen geweest, maar de thuisfeestvierders hebben zich gedeisd gehouden. "De mensen geven massaal gehoor aan het verzoek om thuis te blijven", zegt Remco. "Het is echt uitgestorven in de nacht."

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt collega Bam over het door de coronacrisis ontstane decor. "Het is een bizarre situatie die ik ook nooit meer hoop mee te maken."

Nou, in ieder geval nog de twee verplichte weekenden waarbij de horeca op slot zit. Daarna hopelijk niet meer.

