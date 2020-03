Mijn opa Tinus vond dat hij ook de 'vijand' moest helpen

"Ze kwamen vragen om onder te duiken", vertelt kleindochter Petra Veraart. Het waren een Pool en twee Sudeten-Duitsers die voor de Duitsers vechten maar dat niet meer willen. "Mijn opa heeft daar ook echt over na moeten denken. Het was de vijand die op het erf kwam maar mijn opa zag ook dat ze heel bang waren en ten einde raad."

Opa Tinus moest goed nadenken of hij de drie soldaten wel onderdak wilde bieden

Graansilo

Tinus ziet ook hoe jong de soldaten zijn en denkt aan hun ouders. Hij bedenkt dat als hij hun vader was, hij ook zou willen dat iemand hen helpt dus besluit hij de drie 'vijanden' onderdak te bieden. Ze mogen onder de graansilo.

"Dat waren vier palen met een dak erop. Daaronder zal al het graan dat in het najaar gedorst zou worden. Daar tussenin, in het midden, werden de drie Duitse soldaten verstopt." 's Nachts in het donker komen de drie eruit. "Maar ze kwamen nooit in het huis omdat de kelder van het huis vol onderduikers uit Roosendaal zat."

Tijdens de oorlog zaten er verschillende onderduikers op de boerderij

Witte Brigade

De drie blijven tot het einde van de oorlog bij boer Tinus. Als Rucphen bevrijd is, draagt hij de soldaten over aan de Witte Brigade, een belangrijke Belgische verzetsgroep. De mannen worden krijgsgevangenen. Petra's vader Jef is dan al bevriend geraakt met de Pool, Joachim. "Die konden het samen heel goed vinden. Van die andere twee hebben we nooit meer iets gehoord."

Jef en Joachim houden na de oorlog wel contact. Joachim kan niet terug naar Polen, daar wordt hij als verrader gezien. "Hij is nooit meer thuis geweest, nooit meer bij zijn ouders geweest. Dat heeft hem enorm veel pijn gedaan."

Joachim kon na de oorlog niet meer terug naar Polen

Van vijand naar vriend

Joachim gaat vlak over de grens in België wonen. In de jaren na de oorlog komt hij zo af en toe naar de boerderij in Rucphen. "Joachim was eerst de vijand maar later is het een hele goede vriend geworden."

Brabant Remembers

Brabant staat uitgebreid stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Brabant Remembers doet dat aan de hand van 75 bijzondere verhalen van Brabanders over de impact van de oorlog op hun leven. De uitgebreide verhalen zijn ook te lezen op de site van Brabant Remembers. De app Brabant Remembers is ook te downloaden in de App Store en via Google Play.