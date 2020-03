Spandoek voor opa Gerard (89) die door een heel heftige tijd gaat: 'Hij kan beetje steun gebruiken'

"Opa Gerard is in de war. Hij belt geregeld op waar zijn vrouw is en met de vraag waarom wij er niet zijn. Het coronavirus is voor hem ook niet te begrijpen", legt Julie (28) - de vriendin van opa Gerards kleinzoon Jim (24) - uit. "Het is heel triest. Komende week wordt hij 90 jaar oud. Om hem een hart onder de riem te steken, dachten wij: dan is dit wel een goed initiatief."

Een spandoek voor opa Gerard. Foto: Julie)

Een beetje positiviteit

Het idee voor het spandoek - met de tekst 'Lieve papa, opa, wij houden van jou!!!' - was afkomstig van haar schoonvader. Opa Gerard was van tevoren gewaarschuwd dat hij zaterdagochtend uit het raam zou moeten kijken. "We hadden gezegd: er komt een verrassing, er gaat iets gebeuren. We waren even bang dat hij de tekst misschien niet zou kunnen lezen, maar hij was echt aan het juichen toen hij het zag. Eindelijk een beetje positiviteit na een verdrietige week."

Opa Gerard juicht bij het zien van het spandoek. (Foto: Julie)

Het overlijden van Gerards vrouw kwam op zich al hard aan. Maar de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maakten het voor de familie nog moeilijker dan normaal om het leed te delen. "Bij de crematie van oma kwam de helft minder mensen dan gebruikelijk vanwege het virus.", vertelt Julie. "En je mocht niemand een kus of een knuffel geven. Dat maakt het allemaal wel heel anders..."

Hartverwarmend

"In de week nadat zoiets tragisch is gebeurd, wil je het liefst elke dag even langsgaan bij opa om te vragen hoe het is", legt Julie uit. "Maar dat gaat nu helaas niet. Dus wilden we snel iets liefs doen."

De familieleden hopen dat het spandoek, omdat opa Gerard volgende week pas jarig is, nog even mag blijven hangen. "Maar ik denk dat niemand in deze tijd zoiets hartverwarmends zal weghalen", vertelt Julie. "Iedereen kan in deze tijd een beetje steun gebruiken."