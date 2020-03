28-jarige Bredanaar blaast naar agent tijdens verhoor, agent doet aangifte

Een 37-jarige man uit Helmond is opgepakt (Stockfoto: de politie).

Een 28-jarige Bredanaar heeft tijdens een verhoor opzettelijk in het gezicht van de agent tegenover hem gefloten en geblazen. Dat meldt de politie. De agent heeft aangifte gedaan tegen de verdachte.

Rond tien over acht 's avonds gaan agenten donderdag naar een woning aan de Weilustlaan in Breda. Daar is op dat moment een verdachte van een mishandeling. Er zou iemand met een hamer op zijn hoofd geslagen zijn.

In de woning bevinden zich diverse mensen, waaronder de mogelijke verdachte. Er worden bloeddruppels en een hamer aangetroffen. De 28-jarige Bredanaar wordt aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De volgende dag tijdens het verhoor, waarbij er anderhalve meter ruimte tussen de agent en de verdachte zit vanwege de corona-uitbraak, begint de verdachte zich recalcitrant te gedragen en blaast hij in het gezicht van de agent.

De agent wijst hem de Bredanaar er nog op dat dat niet mag, maar die lijkt zich daar weinig van aan te trekken. Uiteindelijk moet de man terug naar zijn cel. De agent heeft later aangifte gedaan.