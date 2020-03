Hotel in Uden richt kamers in voor bevallingen vanwege drukte in ziekenhuis Bernhoven

UDEN -

Een hotel in Uden heeft meerdere kamers ingericht als tijdelijke bevallingsruimte. Dat zei verloskundige Kirsten Schatorjé vrijdagavond in televisieprogramma Op1. De verloskundige kamers in het hotel zijn een oplossing voor de toegenomen drukte in ziekenhuis Bernhoven vanwege de opname van veel coronapatiënten.