RKC-doelman Etienne Vaessen wordt 'lichtelijk gek' thuis: ‘Maar je moet altijd positief blijven’

Met koorts op bed of met een gebroken been veel uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden erover met RKC-doelman Etienne Vaessen.

Hoe kom je nu je dag door, Etienne?

“Ik doe thuis veel leuke dingen met mijn zoontje. Die zie ik nu veel meer. En natuurlijk zie ik ook mijn vriendin wat meer dan normaal. Maar dat zijn wel direct de twee enige voordelen van de coronacrisis voor mij. Ik probeer ook nog fit te blijven. Boven heb ik wat fitnessspullen staan om wat aan m’n kracht te doen, en verder ben ik ook al een aantal keer gaan hardlopen. Maar ik zie langzaamaan de muren hier wel op me afkomen.”

Jij bent niet echt iemand die lang binnen kan zitten?

“Nee, absoluut niet. Ik mis nu al weer de trainingen, of het toeleven naar een wedstrijd. Ik word hier binnen wel lichtelijk gek, maar het mooie is dat ik nu al direct merk aan mezelf dat ik het nog meer ga waarderen dat ik profvoetballer ben, dat ik kan doen wat ik écht leuk vindt. Natuurlijk wil ik dan het liefst weer het veld op met mijn teamgenoten. Maar ik snap alle maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Het is vreselijk allemaal. Ik hoop echt dat alles weer snel normaal wordt en dat het virus snel weg is.”

Je zegt net al even dat je de muren op je af ziet komen. Wat doe je, naast het spelen met je zoontje en het fit blijven, eraan om toch positief te blijven?

“Dat moet je altijd doen, positief blijven, Ook nu moet je proberen te genieten van de kleine dingen. Ik probeer bijvoorbeeld wat dingen uit. Kijk, klussen kan ik niet. Ik heb twee linkerhanden. Maar ik heb wel met mijn zoontje geschilderd, en ik kook wat meer dan normaal. Ik ben er niet de beste in, maar ik zie er wel de lol van in.”

Fit blijven is voor jou natuurlijk belangrijk. Maar zit er nog een verschil in fitheid in voor jou als keeper en een veldspeler?

“Ik moet er voor zorgen dat de basis gewoon goed is. Maar als keeper heb je wel net een andere conditie nodig dan een veldspeler. Als keeper moet je als het ware telkens liggen en weer opstaan. Daar moet je goed in zijn. Verder hebben wij keepers vooral wedstrijdritme nodig en moeten we veel met de bal bezig zijn.”

En doe je dat nu ook?

“Nog niet. Maar wellicht dat ik hier in de tuin nog wat ga uitproberen. Maar daar hebben we sowieso de komende week ook nog voor, dus dat komt wel goed.”