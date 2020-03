Best tovert sporthal Naastenbest om tot isolatiepost in de strijd tegen coronavirus

Op zaterdag is de isolatiepost voor patiënten gesloten. Dus iedereen loopt er in gewone kleren rond. Maar op werkdagen zitten hier twee huisartsen en een praktijkondersteuner in witte pakken en met mondkapjes, om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Annemieke Mulder is er praktijkondersteuner. “Ik haal de mensen op. We laten ze, zolang het lekker weer blijft buiten wachten. Zo houden we de kans op besmetting zo klein mogelijk. Ik neem wat kleine testen af en breng ze daarna naar de huisarts.”

Kleedkamer wordt spreekkamer

Die huisartsen zitten in de kleedkamers van de sporthal. Op een tafel liggen watten met alcohol, een laptop en stokjes om goed achter in de keel te kunnen kijken. Het is een provisorisch ingerichte doktersspreekkamer. “We doen dit om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, zegt Francisca Wittkämper.

Ze is huisarts en in deze tijd ook crisiscoördinator. Haar collega Remon Hendriksen valt haar bij. “Iedereen die last heeft van zijn luchtwegen moet hier naartoe. Dat betekent dus ook dat als mensen last hebben van hun knie en tegelijkertijd verkouden ze ook naar de sporthal moeten komen. Ook deze patiënten kunnen niet op de praktijk behandeld worden.”

Voordelen

Alle huisartsen in Best werken hier aan mee. De huisartspraktijken hebben een centrale agenda zodat de afspraken goed ingepland kunnen worden. Deze werkwijze heeft volgens de artsen meerdere voordelen. Zo worden de mensen met Coronaklachten gescheiden van anderen. Maar ook voor beide stromen kunnen de spoedgevallen direct worden opgevangen. Ten slotte bespaar je een heleboel beschermingsmaterialen, zoals witte pakken en mondkapjes.

De post is drie dagen open. Ongeveer honderd mensen hebben zich gemeld. Slechts enkelen hadden een doorverwijzing naar het ziekenhuis nodig.