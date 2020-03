Pubquizen in Luyksgestel: niet in een stampvolle kroeg, maar aan de eettafel thuis

Door het coronacrisis zitten veel mensen binnen en hebben in sommige gevallen niets te doen. Her en der schieten de creatieve ideeën dan ook als paddenstoelen uit de grond. Zo ook bij Café de Stap in Luyksgestel dat op zaterdagavond een heuse pubquiz hield. Niet in een stampvolle kroeg, maar gewoon via internet bij de deelnemende teams thuis. Drieënnegentig teams van 4 á 5 personen schreven zich in voor de Quarantinequiz.

"Onze servers hadden het soms zwaar te verduren", vertelde organisator Rick Groenen van Café de Stap in Luyksgestel. "Een aantal leuke dingen is door de crisis weggevallen, waaronder de populaire pubquiz. Op deze manier bieden we een goed alternatief."

Vanaf acht uur ging de pubquiz los via een internetverbinding met de deelnemers. Na een avondje met lokale, nationale en internationale vragen gingen uiteindelijk De Superboeren uiteindelijk met de hoogste eer strijken, op de voet gevolgd door de familie Flodder.

Volgens Groenen gingen de meeste teams de mist in bij de vraag hoe vaak Nederland het Songfestival heeft gewonnen (vijf keer). Maar ook de vraag over het aantal gouden medailles die de lokale held baanwielrenner Harry Lavreysen had gewonnen op het EK (twee keer), werd door veel teams fout beantwoord. "De meeste teams hadden het laatste WK in nog in gedachten. Dat was een instinker."