Gulle gever biedt dakloze Marco een caravan aan, hulp tijdens coronacrisis

De dakloze Marco, die al vijftien jaar lang op straat leeft en momenteel in Breda verblijft, maakte moeilijke tijden door in deze coronacrisis. Maar dankzij een Bredase kermisexploitant die hem te hulp schoot, heeft hij nu woonruimte en ligt er hulp van de gemeente in het verschiet.

"Ik wilde gaan slapen onder een viaduct en toen reed er een man voorbij. 'Hé Marco', riep hij, 'ik heb wel een caravan voor je.' En daar woon ik nu in." De gulle gever is een Bredase kermisexploitant, vertelt de 54-jarige Marco. Nu hij woonruimte heeft, kan de gemeente hem ook helpen aan een identiteitsbewijs en mogelijk een uitkering.

Viaduct

Marco was bezig met een wandeltocht naar Santiago de Compostella, maar werd door de coronacrisis weggestuurd uit Spanje. Nu zit hij in Breda, maar het viel niet mee om een veilige slaapplek te vinden. Hij wilde liever niet op een slaapzaal gaan liggen met vijftien man of in een omgebouwde gymzaal met nog veel meer mensen. Het werd daarom een viaduct, totdat de kermisexploitant zich over hem ontfermde.

De coronacrisis zorgt er volgens Marco voor dat daklozen worden behandeld als een melaatse. "De binnensteden zijn uitgestorven en als je met een krantje komt aanzetten, doen mensen snel vijf passen terug. Daklozen krijgen het nu aardig voor hun kiezen."

LEES OOK: Dakloze Marco leeft al 15 jaar op straat, maar noemt coronacrisis de moeilijkste tijd ooit