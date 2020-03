Sehraz wordt wakker na coronacoma: 'Verbaasd en in de war dat hij nieuws was'

De jongen werd in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam kunstmatig in slaap gehouden. Zijn longen moesten herstellen van het coronavirus, zijn toestand was kritiek. De afgelopen drie dagen was het de bedoeling dat hij zelf wakker zou worden, zondagochtend gebeurde dat.

Weer wakker

Hij stuurde zijn broer een appje: Bador ik ben weer wakker. Er viel een enorme last van de schouders van zijn broer.

Waarom Sehraz zo ziek werd van het virus, is de familie een raadsel. De jongen was nooit echt ziek geweest en hij had geen onderliggende gezondheidsklachten.

Neem het virus serieus

De familie trok via RTL Nieuws aan de bel. Ze wilde dat mensen in Nederland, vooral jongeren, het virus serieuzer zouden nemen. "Denk er niet te makkelijk over. Ga niet meer de kroeg in, luister naar de adviezen", riep de familie op.

"Blijf het liefst gewoon thuis en wees voorzichtig. Dit is geen gewone griep. Natuurlijk kan het voor de één makkelijker uitpakken en zul je alleen hoesten. Maar het kan ook zo aflopen zoals bij Sehraz. Je hoeft niet per se oud te zijn om ziek te worden."

verbaasd

Sehraz moet nog zeker twee weken in het ziekenhuis blijven om te herstellen. Hij is inmiddels bijgepraat over het feit dat hij groot in het nieuws is geweest en dat zelfs politici het over hem hebben gehad in de Tweede Kamer. "Hij was heel verbaasd en ook een beetje in de war dat er zo veel mensen om hem geven. Maar hij vond het heel fijn", aldus zijn broer.