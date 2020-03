Hart onder de riem voor bewoners verzorgingstehuizen in Tilburg met verrassingsoptreden

Het gaat om een initiatief van Jeroen Beurskens uit Tilburg. Samen met andere lokale ondernemers kwam hij op het idee om wat te doen voor de ouderen in verzorgingstehuizen. Het idee ontstond woensdagavond, nog voordat de tehuizen op slot gingen dus. Binnen vier dagen was alles geregeld. "Het is echt fantastisch."

Jeroen Beurskens is één van de initiatiefnemers van de actie. foto: Linda Koppejan

Negatief commentaar

Om te zorgen dat er geen hordes mensen op het 'truckconcert' af zouden komen, is er geen bekendheid gegeven aan het initiatief. "Natuurlijk zijn er altijd mensen die iets te zeuren hebben. Maar wij volgen de richtlijnen en eisen van het RIVM", benadrukt Jeroen. "Er zijn passende maatregelen genomen en ook de mensen die buiten meekijken, worden geattendeerd om afstand te houden van elkaar."

De moeder van mevrouw de Jong ligt in quarantaine. Ze is dolgelukkig met de actie voor bewoners en personeel. Foto: Linda Koppejan

Naast de geluksvogels van verzorgingstehuis Koningsvoorde, werden er nog drie andere woonzorgcentra met een bezoekje vereerd. "Het is een klein gebaar dat je kan maken. Gewoon iets doen voor de medemens."

Zanger Henri Toonders en presentator Walter Vermeer op het geïmproviseerde podium. Foto: Linda Koppejan

Jeroen Beurskens hoopt dan ook dat meer mensen in actie komen. "Al is het maar een kaartje of een belletje. Aan de ouderen wil hij vooral meegeven: "Hou vol. We zijn er nog lang niet. Ik hoop dat we steun aan elkaar hebben en er zo doorheen komen."