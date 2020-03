Mensen houden zich niet aan richtlijnen RIVM, boswachter roept mensen op thuis te blijven

Zo hebben veel mensen het mooie weer aangegrepen om lekker te gaan wandelen in het Mastbos in Breda. Maar dat doen ze wel samen en ze lopen in groepen door de bossen. Dat is in tegenspraak met het verzoek van de overheid om afstand te bewaren en anderhalve meter bij elkaar vandaag te blijven.

Boswachter: 'Geniet in je tuin'

Boswachter Floris Hoefakker is aan het werk in het Mastbos in Breda. Het is daar nog altijd druk met wandelaars op de zondagmiddag, maar Floris roept op om thuis te blijven en de richtlijnen van het RIVM te volgen. "Geniet van de natuur in je tuin of op je balkon."

Jongeren

Ook in Waalwijk blijkt het moeilijk om thuis te blijven. Hier zoeken jongeren elkaar op.

In de rest van het land verschijnen berichten van stranden die gesloten worden, wegen die afgezet worden voor honderden mensen die massaal van het mooie weer willen genieten.

Herhaalde oproepen

Zaterdag zorgden volle weekmarkten nog voor gefronste wenkbrauwen. Mensen gingen massaal naar de markt, waardoor er vaak meer dan honderd mensen dicht bij elkaar stonden. Politici, boswachters en hulpverleners roepen mensen vooral op om thuis te blijven.

KNO-arts en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten Peter Paul van Benthem uit zijn zorgen aan het ANP: "Als ik zie hoe onze specialisten en alle andere zorgverleners aan de frontlinie staan van dit gevecht tegen de COVID-19 epidemie danword ik daar stil van. En ja, ik vraag het publiek: Help ons helpen! Houd afstand! Blijf thuis als je klachten hebt!"