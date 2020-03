Bredase taxichauffeurs gaan zorgverleners belangeloos vervoeren tijdens coronacrisis

De taxibranche heeft het loodzwaar na de uitbraak van het coronavirus. Zeker na de sluiting van de horeca is er heel weinig werk voor de beroepsgroep waarin veel ZZP'ers werkzaam zijn.

"Ik heb al anderhalve week bijna niets te doen", vertelt Dogan Sari van het Bredase taxibedrijf Dogan. "Er zijn bijna geen taxiritten meer. We hebben nauwelijks inkomsten, maar de vast lasten lopen gewoon door. Het is zwaar voor de chauffeurs, want de meesten hebben een gezin te onderhouden."

Gratis vervoer voor zorgpersoneel

Taxi Dogan en drie andere bedrijven zijn daarom blij dat de overheid heeft toegezegd in actie te komen en financieel bij te springen. Zij willen dan ook graag iets terugdoen voor de maatschappij. Zo hebben de vier taxibedrijven, bij elkaar tien wagens, bedacht om zorgpersoneel gratis te gaan vervoeren.

"We willen graag helpen, iets goed doen voor de mensen", zo vertelt Sari. "Het is bedoeld voor alle mensen die in de zorg werken en een probleem hebben met vervoer. Van de arts tot aan de verpleegkundige of de mantelzorger, het is voor iedereen die werkt in de gezondheidszorg en de coronacrisis bestrijdt. We halen ze op en brengen ze gratis weg."

Rijden op bestelling

Naast Taxi Dogan zijn Taxi Pelikaan, Taxi Altax en taxibedrijf The Company betrokken bij het plan. "De zorgverleners die ons nodig hebben, kunnen onze telefoonnummers op internet vinden", vervolgt Dogan. "We rijden op bestelling, dus moeten ze ons niet pas tien minuten van te voren bellen. Ook andere Bredase taxibedrijven die zich bij ons initiatief willen aansluiten, kunnen contact met ons opnemen."

Burgemeester Depla krijgt brief

De verenigde taxibedrijven uit Breda hebben ook een brief naar de burgemeester gestuurd. "Hopelijk kan de gemeente iets doen voor ons", zegt Dogan Sari. "Misschien kunnen ze een bijdrage beschikbaar stellen. Dat zou mooi zijn, maar daar gaat het niet om want we doen het vrijwillig. Natuurlijk maken we kosten, maar dat hebben we er wel voor over."

Besmettingsgevaar

Uiteraard hebben de taxichauffeurs ook gedacht aan het besmettingsgevaar. Volgens Sari gebruiken ze mondkapjes en handschoenen. Daarnaast vervoeren ze maar één persoon per taxi en die zit op de voorgeschreven afstand van de chauffeur.