Skye (8) maakt coronastrip met belangrijke boodschap: 'Alleen zo verslaan we het virus'

LUYKSGESTEL -

De achtjarige Skye van Elderen zag dit weekend op het Jeugdjournaal hoe mensen nog massaal naar parken, stranden en bossen gaan. Dat is niet de bedoeling, dacht hij. Dus pakte hij zijn kleurpotloden, liniaal en papier om superheld Super Skye een belangrijke boodschap over te laten brengen. ''Alleen zo verslaan we het virus.''