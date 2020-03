'De zon schijnt de komende dagen aan één stuk door, met koude nachten'

"We moeten er maar aan wennen", lacht de weerman van Weer.nl. "Want ook de komende dagen schijnt de zon aan één stuk door."

Maandagochtend was het rond halfacht nog koud. "Het heeft de afgelopen nacht hier en daar een klein beetje gevroren", vertelt Van den Born. "In Brabant was -1,2 de laagste temperatuur, in Volkel. In Gilze werd het -0,2. Maar die temperaturen lopen op en het wordt maandagmiddag uiteindelijk 10 graden."

Dauwpunt

De lucht is wel heel droog. "Het dauwpunt - het punt waarbij de lucht bevriest - ligt rond -7 of -8 graden en dat voel je. De wind is daardoor veel kouder dan normaal en daardoor voelt het frisser aan dan de temperatuur die de thermometer aangeeft."

Dit weer houden we deze hele week. "Tot en met vrijdag verandert er niet veel", vertelt Van den Born. "De temperaturen liggen rond 10 of 11 graden. Er is de komende dagen wel minder wind. Daardoor worden de nachten wel wat kouder. In een aantal nachten kom je op -2 tot -5 uit, dat is best laag."