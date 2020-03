Boer Zoekt Vrouw boer Geert-Jan hoeft niet te kiezen, Betty vertrekt!

Steffi en Roel vloggen wekelijks en exclusief voor Omroep Brabant over Boer Zoekt Vrouw. Deze keer over aflevering 5: de eerste logeerdag (Foto: Steffi Verhagen)

Er hielp geen moedertjelief meer aan, laat staan een konijnenpak. In de aflevering van Boer Zoekt vrouw afgelopen zondagavond gebeurde wat we vorige week al wel een beetje zagen aankomen: Betty pakte haar biezen, Geert-Jan in een konijnenpak was iets teveel van het goede en ze miste ‘het gevoel’. Vera van boer Geert miste ook iets: haar pyjama. Wat Madeleen van boer Bastiaan betreft, blijft het allemaal ‘een beetje te oppervlakkig’ en o, o, o, die pilletjes van boer Jan. Die maken meer los dan hem lief is. Steffi en Roel keken mee vanuit corona-epicentrum Boekel, zonder familie of vrienden, want dat kan nu even niet. Hun conclusie: het was een goed begin van de logeerweek.

Je begint je steeds meer af te vragen of boerin Annemiek het Boer Zoekt Vrouw avontuur nog leuk vindt. De drie mannen Jelte, Steven en Erik willen echt wel. Maar ja, wat moet je als jouw boerin ’s avonds vraagt of ze nog een biertje zal inschenken en in één adem aankondigt zelf naar bed te gaan. Die kriebels van Erik zouden op deze manier wel eens als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Nog niet gesproken over Jelte die de boel met een steeds bedenkelijkere blik bekijkt.

Annemiek

“Het ijs wil inderdaad nog niet helemaal dooien. De mannen doen erg hun best en het kan er echt wel gezellig worden. Maar we zien dat ze het moeilijk heeft, dus Annemiek: laat het allemaal een beetje los. Boer Zoekt Vrouw is zó leuk om mee te maken, probeer er een beetje een feestje van te maken en dan komt het allemaal goed”, adviseren Steffi en Roel.

Jan

De eerlijkheid van boer Jan over het incidenteel gebruiken van een pilletje, blijft hem achtervolgen. Froukje gaf zondagavond tijdens het ‘vragenuurtje’ aan er wel mee te kunnen leven en Nienke lijkt zo wég te zijn van haar boer dat geen enkele ontboezeming daar iets aan af zal doen. Maar dan Vera. Ze zou zomaar dé favoriet van Jan kunnen zijn, maar weet het allemaal niet en twijfelt. Heeft haar één-op-één gesprek met Jan die twijfel weggenomen? Daar hoopt hij misschien wel op.

Steffi en Roel: “Jan doet het goed. Hij neemt de tijd om de vrouwen, ieder apart, beter te leren kennen. Hij is open over zichzelf, is er serieus mee bezig dus daar zou wel iets leuks kunnen gaan gebeuren. We zijn benieuwd naar volgende week! Want het eindigde zondag met een echte cliffhanger: Jan gaat volgende week nóg een ontboezeming doen.”

Geert-Jan

Nu Betty op eigen initiatief is vertrokken en boer Geert-Jan volgende week dus niet hoeft te kiezen, wordt het hopelijk wat rustiger in zijn hoofd. En kan hij straks een weloverwogen keuze maken. Hup, dat konijnenpak terug in de mottenballen en de bezemstelen in de kast. Hoe grappig bedoeld ook, daar zijn de twee overgebleven vrouwen natuurlijk niet voor gekomen. Wie het hart van de drukke Geert-Jan gaat stelen? Wie zal het zeggen. Want al loopt Jacqueline op de boerderij rond alsof ze er al jaren woont, ‘freule’ Karine is er ook nog.

“Dat Duracel konijnenpak was hilarisch, maar wij vinden het ook tijd worden dat hij de wat serieuzere zaken aan gaat kaarten", zijn Roel en Steffi het eens. "Het is fijn voor Geert-Jan dat hij nog niet hoeft te kiezen en een grapje mag af en toe. Maar hij moet zichzelf de tijd gunnen om de vrouwen wat beter te leren kennen.”

Bastiaan

Lijkt het maar zo, of brengen Milou en Zeeuwse boer Bastiaan wel heel veel momenten samen door? Ze zijn aan elkaar gewaagd en vinden elkaar heel leuk, zoveel is duidelijk. Alleen is de vraag wat voor vervolg hun gesprek over een ‘long distance’ relatie gaat krijgen. Ondertussen blijft Madeleen zoeken naar meer diepte in de gesprekken. Toch vrolijkte ze zichtbaar op toen Bastiaan haar ‘een lief, zorgzaam meisje met een slim koppie’ noemde. De Zeeuwse Elise is misschien wel het meest relaxt van iedereen en weet wat ze wil: ‘écht voor Bastiaan gaan’.

“Jaja, Bastiaan is behoorlijk standvastig in zijn mening en hij zette de vrouwen ook wel voor het blok. Maar ze zijn helemaal weg van hem, dus hij kan heel wat maken", schatten Steffi en Roel in. "Er is alle kans dat hij dit tot een goed einde gaat brengen. We zijn trouwens wel benieuwd naar zijn bedrijf en of hij daar eigenlijk ook ooit werkt, haha. Hopelijk gaan we daar de komende week ook iets van zien!”

Geert

Vera, al dan niet in pyjama, maar in ieder geval mét boek, wilde meer weten over hoe je je hart kunt openen, Jacqueline sneed zich in de vingers en wist zo haar momentje met boer Geert te pakken en Esther had het gewoon prima naar haar zin. Op de directe vraag van Geert aan de vrouwen of ze al wat kriebels voelden, reageerde vooral Vera een beetje terughoudend. En dat viel hem toch een beetje tegen. Misschien staat het er anders voor als ze haar boek helemaal heeft uitgelezen..

Steffi en Roel zijn tevreden over de performance van Geert.“We vonden dat hij het goed deed deze aflevering, al was hij wel een beetje met kansberekening bezig. Door bij de vrouwen te peilen of ze genoeg voor hem voelen. Aan de andere kant is het misschien ook wel slim en gedurfd dat hij ernaar vraagt. Maar we zijn zeer benieuwd hoe het bij Geert zelf zit. Dit weten we namelijk niet, maar hopelijk gaan we dat volgende week zien!”