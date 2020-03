Eindhovense zanger waarschuwt vanuit ziekenhuis: 'ik heb nog nooit zo'n zwaar gevecht moeten voeren'

Joel Boreel ligt in het ziekenhuis met stevige klachten. (Foto: Joel Boreel/Instagram)

De Eindhovense muzikant Joel Boreel is zwaar getroffen door het coronavirus. Vanuit het ziekenhuis waarschuwt hij anderen om het niet te onderschatten. ''Neem het alsjeblieft serieus en blijf binnen'', zegt de 39-jarige terwijl zijn lichaam hard moet werken om te blijven ademen.

''Zonder dit apparaat lukt het me nog niet om zelf te kunnen ademen'', zegt Boreel terwijl hij naar een ademhalingsmasker wijst. Voor zijn instagramvolgers maakte hij een video vanuit zijn ziekenhuisbed om te laten weten hoe het met hem gaat en vooral ook om te waarschuwen. ''Blijf zo veel mogelijk binnen en zorg dat dit stopt.''

Boreel, die onder artiestennaam Joel Borelli bekend staat, ligt al een week in een ziekenhuis met zware klachten door het longvirus. "Ik heb nog nooit zo'n zwaar gevecht moeten doorstaan, zowel op mentaal als fysiek vlak." Toch is de muzikant goed gestemd over zijn herstel. ''Ik ben aan de winnende hand momenteel.''

Joel Borelli treedt regelmatig op in Brabant en ook elders in het land. In reacties op de emotionele video van de zanger en pianist steken vele volgers hem een hart onder de riem.